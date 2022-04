Entre James Harden et Joel Embiid, Tobias Harris cherche toujours sa place

La prestation de mammouth de Joel Embiid a éclipsé les maux des Sixers rencontrés lors de la dernière victoire remportée sur le parquet de Cleveland. D’un côté, quand un « go-to-guy » plante plus de 40 points dans une victoire, il n’y a pas grand-chose à dire. D’un autre côté, quand une équipe est tellement dépendante d’un seul joueur, ce n’est que rarement une bonne nouvelle pour le collectif.

Dans l’Ohio dimanche, Joel Embiid a ainsi éclipsé les difficultés du collectif de Doc Rivers, au premier rang duquel figure Tobias Harris, qui a raté son match. Avec le départ de Seth Curry, shooteur attitré de l’équipe avant la « trade deadline », et les performances fantomatiques de la paire Green-Korkmaz, l’ailier doit davantage se muer en expert du « catch-and-shoot » afin de permettre à la paire Harden-Embiid d’exploiter un maximum d’espace.

Un rôle secondaire pourtant essentiel

Or, son 0/5 derrière l’arc sur sa dernière sortie a considérablement compliqué la tâche de Philly qui a finalement vu son salut passer par une action litigieuse à 15 secondes de la fin. Même si le temps presse, avec des playoffs qui arrivent à grands pas, Tobias Harris doit encore trouver les bons ajustements.

« Il faut que je sois régulier sur le travail de « catch-and-shoot » et que je profite des occasions qui se présentent. C’est juste une question de temps pour obtenir le bon dosage, en dehors du fait qu’on se développe en tant que groupe et qu’on doit continuer à faire circuler le ballon, à trouver des matchups et des systèmes favorables. Tout deviendra alors plus facile pour les gars sur le parquet », a-t-il récemment déclaré. « Pour moi, il s’agit aussi de trouver mes spots. C’est un travail supplémentaire, mais en même temps, c’est une opportunité de plus ».

Entre le profil des adversaires que Philly pourrait rencontrer en playoffs, et le niveau d’intensité des défenses qui va monter d’un cran, sur Joel Embiid notamment, le rôle de Tobias Harris sera vital pour les Sixers, alors que le manque de shooteurs fiables avait déjà été pointé du doigt en « postseason » par le passé à Philadelphie.

« Je serai inquiet pour les Sixers jusqu’à ce que Tobias Harris retrouve de l’impact en attaque. Ils ont besoin qu’il retire de la pression à Joel Embiid et qu’il puisse soulager James Harden en prenant le ballon en main », a notamment confié Magic Johnson sur le plateau de « The Jump ». « S’ils n’impliquent pas plus Harris, alors qu’ils ont l’un des pires bancs de la ligue au scoring, ils devront trouver quelqu’un d’autre en sortie de banc pour apporter des points. Le trade qui a envoyé Seth Curry a Brooklyn les a touchés aussi en ce sens. Donc je dirais que j’aime le talent global, mais Tobias Harris détient clairement la clé de leur succès ».