Saddiq Bey garde la main chaude

Ces dernières semaines, on peut se rendre compte de l’impact et de la progression de Saddiq Bey dans sa deuxième saison NBA. Le musculeux ailier avait déjà montré sa capacité à performer des deux côtés du parquet, mais aussi à répondre présent sur les fins de match, comme ça avait encore été le cas face à Philadelphie cette semaine.

Son coup de chaud à 51 points face à Orlando n’a été que la confirmation de son talent. Pour couronner le tout, il s’est offert un record de franchise au nombre de 3-points réussis en une saison, détrônant Allan Houston, dont le record datait de la saison 1995/96 avec 191 paniers inscrits.

Le respect de ses adversaires

Saddiq Bey est également devenu le cinquième joueur de moins de 22 ans de l’histoire passer la barre des 200 paniers à 3-points réussis sur une saison. Les autres membres du club ? Anthony Edwards, Trae Young, D’Angelo Russell et Klay Thompson.

« J’adore les améliorations que Saddiq a apportées à son tir. Il attaque aussi la peinture, il sait passer », a déclaré Dwane Casey. « J’ai eu Rashard Lewis, Terrence Ross et Blake Griffin. Après avoir atteint les 50 points, tous ces gars ont vu leur niveau de confiance, leur statut et la façon dont la ligue les considérait changer. Ce n’est pas facile de marquer 50 points. C’est difficile à faire. Donc c’est énorme pour Saddiq ».

Son changement de statut s’est aussi vérifié dans l’attention que les équipes adverses lui portent. Une forme de « respect », pour Dwane Casey.

« Tout d’abord, il y a son niveau de confiance. Il a lui-même confiance en ses capacités. Les autres équipes le ciblent dans leur plan de jeu. Elles mettent leur meilleur ou deuxième meilleur défenseur sur lui à cause de ce respect. Et la raison de l’optimisme est que Saddiq n’est même pas encore au niveau qu’il va atteindre à l’avenir ».

Un « Iron man » acharné de travail

Cerise sur le gâteau, le sophomore s’est également vu attribuer le statut d’Iron man puisqu’il a participé à tous les matchs des Pistons cette saison. Un fait d’arme de plus que son coach attribue simplement au travail acharné de son protégé et sa volonté de progresser

« Je dirais, quel que soit le sujet, que c’est son travail. Il reste après l’entraînement, revient le soir pour tirer. C’est juste un accro du basket et c’est difficile de dire à un jeune homme de ne pas travailler », a-t-il expliqué. « Il n’a pas fait de pause. Il est passé directement de Team USA l’été dernier (où il avait été invité à faire partie de la « Select Team » en préparation) à l’entraînement. Donc, il y a un temps où les gars doivent récupérer et se remettre. Mais c’est difficile de dire à un jeune homme, un joueur de deuxième année, de se ménager. Ce n’est pas dans sa personnalité. Ce n’est probablement pas la mienne non plus, mais c’est logique ».

Même avec une hanche un peu abîmée par l’enchaînement des matchs, Saddiq Bey a trouvé le moyen de planter six paniers à 3-points, à 6/6, dans le premier quart-temps du match remporté par Detroit face à Indiana cette nuit, avant de sortir en milieu de troisième quart-temps, et de terminer à 31 points à 11/18 au tir en 23 minutes.

« Maintenant, j’essaie juste de battre mon propre record à chaque fois, et de recommencer chaque année. C’est mon objectif », avait-il confié après avoir passé la barre des 200 paniers à 3-points. « Mais c’est un privilège de partager tout ça avec mes coéquipiers. Je suis motivé pour continuer à progresser. Il y a eu beaucoup de matchs au début de la saison où je ne shootais pas aussi bien, et c’était certainement une source de motivation ».

La route qui le mènera jusqu’au statut de superstar en NBA est encore longue, mais cette saison a livré un bon aperçu de ce que Saddiq Bey a dans le ventre, avec un avenir radieux devant lui, à seulement 22 ans.