Saddiq Bey (51 points !) met le feu à Orlando

Il y avait un enjeu cette nuit dans la rencontre entre le Magic et les Pistons puisque le vaincu terminerait la journée dernier de l’Est. Ce sera donc encore Orlando puisque les Pistons sont venus s’imposer 134-120 en Floride dans le sillage d’un Saddiq Bey d’exception, auteur de 51 points dont 30 en première mi-temps, avec un 10 sur 14 à 3-points.

C’est pourtant le Magic qui avait pris le meilleur départ avec un 9-0. Mais ensuite la défense d’Orlando, pourtant très correcte depuis le All-Star Game, va exploser. Quarante-huit heures après Kyrie Irving, c’est Saddiq Bey qui prend feu, et bien servi par Killian Hayes, il renverse déjà la situation (18-15). Le match s’équilibre et les frères Wagner montrent de belles choses. Markelle Fultz a retrouvé ses cannes, et le Magic reprend l’avantage (39-37).

Pendant que Bey souffle, c’est Marvin Bagley qui prend le relais. À 3-points ou à la claquette, il domine les intérieurs du Magic, et lorsque Bey revient en jeu, Detroit a repris les commandes (57-53). Le shooteur de Detroit peut alors continuer son festival, et il inscrit cinq points en cinq secondes avant la mi-temps pour donner 12 points d’avance (74-62). Il en est déjà à 30 points, et il est à quatre unités de son record en carrière.

Après la pause, le duo Bagley-Bey continue son festival, et l’écart atteint les 17 points. En face, Cole Anthony approche la barre des 10 tirs ratés de suite… Comme en premier quart-temps, c’est la fratrie Wagner qui redonne un peu d’espoir aux fans du Magic (92-86). En face, Bey se trouve un nouveau partenaire de jeu : Isaiah Livers. À coups de 3-points, Detroit reprend le large (106-94).

Le seul intérêt du dernier quart-temps est de voir où va s’arrêter Saddiq Bey. Dwane Casey le laisse sur le terrain jusqu’au bout, et RJ Hampton lui offre deux lancers sur une faute évidemment évitable. Le bras de Bey ne tremble pas, et il franchit la barre des 50 points pour valider cette belle victoire (134-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de record. Si Saddiq Bey explose son record personnel, en revanche, le record de franchise reste dans les mains de Jerry Stackhouse, auteur de 57 points. Le dernier Piston à avoir atteint la barre des 50 points était Blake Griffin.

– Des absents. Detroit finit plutôt bien la saison, mais l’infirmerie reste garnie puisque les deux meilleurs joueurs, Cade Cunningham (malade) et Jerami Grant (genou), étaient absents. Killian Hayes s’est à nouveau blessé en premier quart-temps lors d’un choc avec Kelly Olynyk. Le Français, très juste depuis le All-Star Week-End, était parti sur de grosses bases à la passe.

TOPS/FLOPS

✅ Saddiq Beu. Les chiffres parlent pour lui : 51 points à 10 sur 14 à 3-points. On savait que le « sophomore » était capable de prendre feu, et les absences lui ont permis d’être la première option en attaque. Ses coéquipiers l’ont beaucoup cherché, et il s’est régalé. Ses 10 rebonds prouvent qu’il a aussi prêté main forte à ses intérieurs.

✅ Marvin Bagley. Un double-double pour l’ancien intérieur des Kings, très à l’aise dans le jeu des Pistons où on le laisse s’écarter du cercle. Maladroit de loin jusque-là, il a fait mouche ce soir.

✅ Les frères Wagner. Alors que Cole Anthony coulait à pic, Franz et Mo Wagner ont longtemps tenu la baraque par leur justesse. Titulaires, ils combinent bien et leur polyvalence leur permet d’offrir beaucoup de solutions.

⛔Cole Anthony. Il lui a fallu attendre son 11e tir pour mettre dedans… Un match raté pour lui alors qu’il n’y avait pas de grosses pointures en face. Il a du mal à organiser le jeu, et l’équipe était plus équilibrée avec Markelle Fultz.

LA SUITE

Orlando (18-53) : réception dimanche du Thunder.

Detroit (19-51) : déplacement samedi à Cleveland.