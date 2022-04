Jordan Poole toujours aussi bluffant

Jordan Poole et Klay Thompson, avec 67 points, ont renversé le Jazz. Si le second a été adroit, le premier n’a pas réussi la soirée de sa carrière, avec 31 points à 9/22 au shoot, mais son agressivité a finalement payé.

C’est lui qui, en fin de match, a définitivement écarté Rudy Gobert et ses coéquipiers, avec un panier primé pour passer devant, puis des lancers-francs pour assurer la victoire. Devant un public en folie, après un énorme comeback (21 points de retard en première période).

« C’est incroyable comme sensation, le Chase Center était tellement bruyant », commente-t-il en conférence de presse, alors qu’il a vécu une seconde période compliquée.

Après avoir inscrit 19 points à 60 % de réussite au shoot avant la pause, Poole a été dans le dur en seconde période, avec 12 unités à seulement 25 % de réussite. Le Jazz a-t-il changé son approche pour le gêner autant ?

« Rien n’a changé, ce n’était pas différent. J’ai essayé d’impliquer mes coéquipiers au début, parce que je savais que je pouvais être agressif. J’avais beaucoup la balle donc j’ai tenté d’offrir des shoots faciles à Draymond Green, Thompson, Andrew Wiggins. J’ai voulu être tranchant tout le match, en choisissant de ressortir la balle pour les autres ou de prendre le shoot. »

Avec 27.1 points de moyenne sur les quatorze derniers matches de Golden State, Poole réalise une énorme fin de saison et il comble bien l’absence de Stephen Curry, qui reviendra pour les playoffs. Tout n’est pas encore parfait dans son jeu, notamment dès qu’il s’agit de son adresse, mais en quelques mois, il a fait de sacrés progrès.

« Il a confiance en lui et l’équipe aussi. C’est énorme », remarque Donovan Mitchell. « C’est un gros plus, surtout quand on a des Stephen Curry et Klay Thompson autour de soi. Il est capable de faire sa place dans la ligue et de s’adapter. C’est beau de voir un joueur de son âge réussir cela. Il est talentueux, il l’est depuis sa sortie de Michigan, et déterminé. Il a bossé pendant les intersaisons, même si les Warriors n’étaient pas aussi bons à l’époque, pour progresser. C’est aujourd’hui qu’on le voit briller. »