Le MVP de la nuit | Klay Thompson, un bonheur renversant

On est loin du Klay Thompson de la grande époque, et les absences de Draymond Green puis de Stephen Curry jouent sans doute un rôle important dans son irrégularité. A lui tout seul, le match face au Jazz résume le retour à la compétition du « Splash Brother » avec une première mi-temps très moyenne, puis des coups d’éclat dont il a le secret depuis toujours. Pour son coach, il s’agit simplement de mieux gérer son impatience.

« Au début, j’ai trouvé qu’il était un petit peu trop impatient », a déclaré Kerr. « Je n’ai pas trouvé que le match avait si bien commencé pour lui. Mais je pense qu’il s’est mis dans le bain avec quelques-uns de ses tirs à mi-distance et il a trouvé un petit rythme dans les deux mi-temps. Et nous l’avons vu un million de fois faire ça. Si Klay commence à mettre plusieurs paniers, il peut commencer à mettre des mauvais tirs. »

Après avoir inscrit 12 points en première mi-temps, Thompson va sortir le grand jeu au retour des vestiaires. Les Warriors sont lancés dans une folle course poursuite. Ils étaient menés de 21 points, et à l’entrée du dernier quart-temps, il n’y a plus que six points d’écart (87-81). Moment choisi par les Warriors pour assommer le Jazz avec un 18-0, dont 11 points de Thompson. En quatre minutes, il a fait chavirer le Jazz… et le Chase Center.

« Quand je vis des soirées comme celle-ci, c’est pour moi une source de motivation incroyable pour arriver au niveau que je veux atteindre à nouveau »

Preuve de la régularité de Thompson en deuxième mi-temps, il inscrit 12 points dans chaque quart-temps pour finir avec 36 points. En deuxième mi-temps, il shoote à 9 sur 16 aux tirs, dont 6 sur 11 à 3-points. Idéal pour oublier son 5 sur 21 aux tirs face aux Suns.

« C’était le jour et la nuit » confirme l’intéressé. « Ce match face aux Suns était difficile mais je sais que je peux tout changer d’un claquement de doigts. Je savais que cette année serait faite de hauts et de bas. L’autre jour, je me suis dit que ce n’était qu’un match, et que j’allais passer à autre chose. Avant le match, j’avais dit à Kenny Atkinson (assistant) que je sentais que j’allais faire un grand match, et je suis content de l’avoir fait. »

On oublie que Thompson n’a repris les terrains que depuis trois mois, et qu’il n’avait pas joué pendant deux ans et demi. Ces sautes d’adresse mais aussi physiques sont normales. Mais quand il vit des soirées comme celle-ci, ça lui met du baume au coeur !

« Je suis vraiment fier de mon tir, de ma façon de tirer » conclut-il. « Quand je vis de grosses soirées, je pense à toutes les journées passées au gymnase, à la salle de musculation. (…) J’ai juste insisté, et quand je vis des soirées comme celle-ci, c’est pour moi une source de motivation incroyable pour arriver au niveau que je veux atteindre à nouveau. Je sais que je n’y suis pas encore, mais c’est devant moi. »