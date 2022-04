The Athletic avait révélé la majorité de la cuvée 2022 du Hall of Fame, formellement annoncée ce samedi.

On savait donc déjà que Manu Ginobili (quadruple champion NBA, double All-Star, 6e homme de l’année 2008), Tim Hardaway (quintuple All-Star), Swin Cash (triple championne WNBA, quadruple All-Star) ainsi que les entraîneurs George Karl (Coach de l’année 2013) et Bob Huggins (NCAA) allaient entrer au Panthéon de Springfield.

On sait désormais qu’ils seront également accompagnés par Lindsey Whalen (quadruple championne WNBA, quintuple All-Star, médaillée d’or olympique), l’arbitre Hugh Evans, la coach Marianne Stanley (coach WNBA de l’année en 2002), Theresa Shank-Grentz ainsi que, à titre posthume, Radivoj Korac (MVP de l’EuroBasket 1961 et médaillé d’argent olympique), Lou Hudson (sextuple All-Star) et Larry Costello (sextuple All-Star, champion NBA).

L’entraîneur Del Harris sera également intronisé, lui qui a entraîné les Rockets entre 1979 et 1982, les Bucks entre 1987 et 1992 puis les Lakers entre 1994 et 1999. Même s’il n’a jamais remporté le titre en tant que « head coach », il a tout de même été élu « Coach de l’année » en 1995 et n’a raté les playoffs qu’une fois lors des 12 saisons complètes passées sur un banc. Avec notamment des Finals perdues avec Houston, en 1981, face aux Celtics.