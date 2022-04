Final Four NCAA | Kansas – Villanova, duel des valeurs sûres

Pour la sixième fois de son histoire, le Final Four NCAA se déroule à la Nouvelle Orléans. Qui suivra les traces de Michael Jordan et son fameux tir de la gagne pour North Carolina (1982) ? Ou celles de Carmelo Anthony et de la fantastique épopée de Syracuse (2003) ou celles du Kentucky d’Anthony Davis (2012) ?

Seul numéro 1 encore debout, Kansas semble être le favori pour l’ensemble de son œuvre cette saison, surtout après l’annonce de la grave blessure de Justin Moore dans le camp d’en face. Mais Villanova est l’équipe la plus expérimentée et aura également son mot à dire.

À lire : Présentation de Duke – North Carolina

Kansas

PARCOURS

32-6 en saison régulière

Premier tour — Victoire face au #16 Texas Southern (83-56)

Deuxième tour — Victoire face au #9 Creighton (79-72)

Sweet 16 — Victoire face au #4 Providence (66-61)

Elite Eight — Victoire face au #10 Miami (76-50)

COACH : Bill Self

Pour sa quatrième apparition au dernier carré, Bill Self a une revanche à prendre face à Villanova, et puis une autre sur le destin, après l’annulation du tournoi en 2020. Déjà sacré en 2008, pour sa toute première accession à ce niveau de compétition, il a ensuite essuyé deux revers douloureux, face à Kentucky en 2012 et Villanova en 2018. Une nouvelle bague cette saison confirmerait le travail monumental abattu par Bill Self à Kansas ces 19 dernières années, avec 16 titres de la Big 12 notamment.

JOUEUR A SUIVRE : Remy Martin

Transfert d’Arizona State durant l’intersaison, Remy Martin a bien galéré à trouver son rythme sous ses nouvelles couleurs durant la saison, entre blessures et adaptation compliquée, avec un tout petit 9 points par match (loin de ses 19 en moyenne chez les Sun Devils). Mais depuis l’arrivée du printemps et de la folie de mars, l’ancien scoreur a retrouvé du clinquant avec un match à 20 points pour abattre Creighton, puis un autre à 23 unités pour sauter l’obstacle Providence. Derrière Ochai Agbaji, voire David McCormack qui sont les premières options offensives de Kansas, il est clairement la deuxième lame, et le facteur X de son équipe.

TENDANCE

En Ochai Agbaji, un All-American à 19 points de moyenne et David McCormack, un intérieur à 10 points et 7 rebonds de moyenne, Kansas dispose d’un axe extérieur – intérieur de grande qualité, et de grande expérience puisque les deux joueurs sont dans leur année senior. Capable de scorer aussi bien de loin qu’en agressivité vers le cercle, Agbaji sera à surveiller comme le lait sur le feu. De même, Remy Martin n’est pas un perdreau de l’année après avoir passé cinq saisons entre Arizona State et Kansas.

Avec quatre joueurs seniors, un junior et deux sophomores dans leur rotation resserrée, les Jayhawks sont une escouade qui sait ce qu’elle fait et qui joue avec un capital confiance au plus haut. Cela dit, Kansas a eu des moments de grande tension face à Creighton et Providence, la faute à des sautes de concentration qui peuvent être rédhibitoires à ce stade.

Mais Bill Self et ses ouailles devront surtout trouver rapidement un équilibre autour de ses trois éléments majeurs, sachant que la « supporting cast » composée de Jalen Wilson, Dajuan Harris, et Christian Braun peut elle aussi faire la différence, comme ce fut le cas au Elite Eight pour passer l’obstacle des ‘Canes de Miami. C’est Braun qui avait joué au dynamiteur avec un dunk et un 3-points sur deux actions consécutives pour lancer le retour en furie des Jayhawks, de -6 à +26 !

Privé du tournoi 2020 à cause de la pandémie, alors qu’il figurait parmi les favoris, Kansas a une nouvelle chance d’ajouter un quatrième titre à son palmarès à NOLA. Agbaji, McCormack et Braun étaient déjà de l’aventure il y a deux ans et plus matures et plus aguerris, ils pourraient bien réussi à la mener à son terme tant attendu ce weekend.

VILLANOVA

PARCOURS

30-7 en saison régulière

Premier tour — Victoire face au #15 Delaware (80-60)

Deuxième tour — Victoire face au #7 Ohio State (71-61)

Sweet 16 — Victoire face au #11 Michigan (63-55)

Elite Eight — Victoire face au #5 Houston (50-44)

COACH : Jay Wright

Double champion à la tête de Villanova, Jay Wright est une des pointures du coaching universitaire actuel. Détenteur d’un bilan assez incroyable de 20 victoires et 3 défaites en tournoi final (depuis 2015), il va participer à son quatrième Final Four. En place depuis 2001 à ‘Nova, il a également amassé cinq titres de saison régulière de la Big East, plus quatre titres de la Big East. Bref, il connaît le chemin qui mène au sommet.

JOUEUR A SUIVRE : Collin Gillespie

Meilleur marqueur de son équipe à 16 points par match, plus 3 passes en moyenne, Collin Gillespie est incontestablement le patron de Villanova. Dans sa cinquième saison universitaire, après avoir profité de la possibilité exceptionnelle de revenir après que la pandémie de Covid a annulé l’édition 2020 du tournoi final, le meneur vétéran des Cats est un général sur les planches. Membre de l’équipe championne en 2018, il est le parfait relais de son coach sur le terrain. Et un joueur ultra propre en plus, avec 41% à 3-points et plus de 90% aux lancers. Attention à ses tirs dans les fins de match au couteau !

TENDANCE

Avec Villanova, rien de très spectaculaire, comme toujours. Ça gagne en défendant, dans une version universitaire du « Grit & Grind » ! Pour preuve, son parcours au tournoi avec quatre victoires sous les 61 points encaissés. Dans le Top 20 des meilleures défenses du pays et dans le Top 10 des meilleures attaques, les Wildcats sont la définition même de l’équipe équilibrée. Et expérimentée avec ça !

L’expérience jouera un rôle prépondérant pour les Wildcats qui ne comptent pas moins de six joueurs à 22 ans ou plus. En l’occurrence, la doublette Gillespie – Samuels pointe à cinq saisons NCAA dans les jambes et ce bagage risque de peser lourd dans ces matchs couperets, surtout si le match est serré (comme c’est souvent le cas). Dans ce cas de figure fréquent, Villanova a un argument de poids : un 83% quasi historique aux lancers.

Mais l’absence de son deuxième meilleur scoreur, Justin Moore, gravement blessé au tendon d’Achille face à Houston, a assommé le groupe, et ‘Nova devra compter sur son arrière senior, Caleb Daniels, pour apporter son écot offensif. Natif de la Nouvelle Orléans, Daniels aura certainement à cœur de briller pour son retour à la maison. Mais la justesse de banc pourrait jouer des tours aux Wildcats qui tirent beaucoup sur la corde une rotation très réduite.

Avec son rythme pépère, 345e sur 358 en NCAA cette saison, Villanova connait bien son identité de jeu, et ça leur a d’ailleurs permis de ne jamais être derrière au score en deuxième mi-temps sur le tournoi. Mais il faudra jouer serré, et sortir le match parfait pour rallier la finale.

HORAIRE

Kansas – Villanova (0h00) sur BeIN Sports 1 et ESPN Player

– ESPN Player diffuse les 67 rencontres de la March Madness, Final Four compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 15 mars au 4 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent