« L’endroit parfait ». Voilà comment Kristaps Porzingis, transféré à Washington lors de la « trade deadline », a qualifié son nouvel environnement. Même si la situation actuelle des Wizards est peu envieuse, notamment en raison du forfait de Bradley Beal jusqu’à la fin de la saison et d’une décevante 12e place à l’Est, le Letton a montré de belles choses depuis son arrivée, suggérant un avenir prometteur dans la capitale fédérale américaine.

Il s’était notamment offert une belle première face aux Pacers (25 points en 21 minutes) et s’est ensuite montré « clutch » dans la victoire face aux Lakers (27 points en 26 minutes) pour son dernier match sous restriction de minutes il y a dix jours. Sur ses dernières sorties, on note également deux pointes à 30 et 35 points face à Detroit et Orlando. Rien de transcendant mais de quoi envisager la suite avec un peu plus de sérénité, un mot auquel il n’a pas vraiment été associé lors de son aventure à Dallas.

« Ici, je peux jouer à mon plein potentiel », a-t-il confié au Washington Post avant ses retrouvailles face aux Mavs ce soir. « Je crois ne pas avoir encore atteint mon plein potentiel. Au bout du compte, ce que je recherche, c’est la paix dans ma vie. Je ne veux pas d’une vie de chaos, de folie. Je veux la paix. Je veux être en paix avec qui je suis ».

Tourné vers l’avenir

Sa première histoire avec les Knicks s’est terminée par une rupture des ligaments croisés du genou, et son passage au Texas a également été marqué par des pépins physiques à répétition. KP est conscient des risques qu’il encoure avec le temps, mais touche du bois pour que le scénario ne se reproduise pas à DC.

« Bien sûr, mon corps est particulier, je fais 2m21, et vous connaissez ma façon de bouger. Mais les blessures que j’ai eues étaient des blessures dues à des contacts, au genou et au ménisque. C’est donc quelque chose qu’on ne peut pas vraiment éviter. Ça peut arriver, et ça m’est arrivé. Je n’ai pas vraiment eu de chance en ce sens ».

Si les blessures le laissent tranquille, il restera à évaluer son association avec Bradley Beal et la façon dont il peut être efficace aux côtés d’un Kyle Kuzma qui a pris du galon cette saison. Sur ce point également, Kristaps Porzingis est plutôt confiant.

« Brad est plutôt facile à vivre, sur et en dehors du terrain, et nous nous entendrons bien », a-t-il ajouté. « Peu importe comment les gens nous voient coexister. Je pense que c’est un excellent joueur, plusieurs fois All-Star, et qu’il va continuer à l’être. De mon côté, j’espère aussi continuer à faire progresser mon jeu ».

En attendant, la fin de saison est l’opportunité pour lui de continuer à prendre ses marques, avec en prime une dose de motivation supplémentaire ce soir à l’occasion de la réception de son ancienne équipe.