Le MVP de la nuit | DeMar DeRozan survolté !

Giannis Antetokounmpo aurait fait un beau MVP avec ses 44 points, 14 rebonds et 6 passes, mais aussi son 3-points pour arracher la prolongation et ses lancers-francs de la victoire. Mais cette nuit, DeMar DeRozan a été héroïque face aux Clippers ! Il plante 50 points, dont 27 dans les dix-sept dernières minutes ! Et il fallait bien ça pour repousser les Clippers après prolongation (135-130).

« Il est incroyable » lâche Billy Donovan. « Après le match, il est venu me voir en me disant : « Je suis désolé d’avoir raté ce lancer-franc. »Je lui ai dit : « DeMar, on n’aurait jamais arraché la prolongation sans tout ce que tu as fait ! »

Car effectivement, DeRozan a loupé un lancer qui aurait évité aux Bulls d’en passer par une prolongation. Beaucoup auraient craqué mentalement au moment d’attaquer cette prolongation, mais DeRozan va carrément se déchaîner pour planter 10 points dans les cinq minutes supplémentaires.

« C’est comme si une bombe avait explosé dans ma tête » raconte-t-il. « J’étais tellement frustré contre moi-même. Il fallait juste que je me ressaisisse, que je calme mes émotions internes pour attaquer la prolongation. »

« Cela signifie qu’on peut s’améliorer avec l’âge. Vieillir ne signifie pas qu’on ralentit »

On retiendra notamment ces deux dunks, dont le dernier qui lui permet d’atteindre les 50 points. Ce n’est que la 2e fois en carrière, mais chaque point a compté dans cette partie.

« La victoire a bien plus d’importance. Je voulais tellement gagner ce match » poursuit-il. « On sait que la course est serrée. Le moindre match est extrêmement important. On n’a aucune marge, et on ne peut pas se permettre de lâcher un match. C’est ce que j’ai en tête. »

Auteur de sa meilleur saison en carrière, DeRozan profite de la soirée pour atteindre le cap symbolique des 2 000 points sur cette saison. C’est le premier joueur des Bulls à y parvenir depuis Derrick Rose en 2011, l’année de son titre de MVP.

« Cela signifie beaucoup » avoue DeRozan qui est dans sa 13e saison. « Cela signifie qu’on peut s’améliorer avec l’âge. Vieillir ne signifie pas qu’on ralentit. C’est juste la preuve de mon éthique de travail, du fait que je prends soin de mon physique, et que j’essaie toujours d’être meilleur qu’auparavant. »