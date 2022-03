Le jour où Ime Udoka a montré à ses joueurs toutes leurs erreurs…

Si les Hawks, les Knicks ou encore les Lakers par exemple ne sont jamais parvenus à sortir de leur médiocrité cette saison, les Celtics eux ont réussi à opérer un changement de visage drastique en 2022.

La preuve en isolant deux dates. Le 28 janvier, ils affichaient un bilan de 25 victoires – 25 défaites, et deux mois plus tard, ils sont désormais à 47-29, soit une remarquable série de 22 succès en 26 matches.

Un des tournants de cette saison est arrivé quelques semaines avant cette belle période, en fin d’année 2021. C’est Ime Udoka qui le raconte pour The Athletic.

« En sortant d’un road trip sur la côte Ouest, on a fait une session assez forte où j’ai été dur avec eux. On était de retour à Boston après avoir joué à Utah, Portland, Los Angeles (Lakers et Clippers) et Phoenix. On n’avait pas été bon pendant ce déplacement », se souvient le coach puisque Boston était revenu à la maison avec quatre défaites en cinq matches.

L’entraîneur a donc décidé de mettre les joueurs devant leurs responsabilités en réalisant une séance vidéo très particulière.

« J’ai montré aux joueurs une vidéo de 75 actions. Toutes différents et dans plusieurs catégories : le manque d’impact physique, une balle qui ne circule pas… Et exclusivement sur les cinq matches de ce road trip. On a passé tout ça en revue et on a élevé la voix sur les joueurs. »

Face à une telle accumulation d’erreurs, de manques et d’imprécisions, les troupes d’Ime Udoka ont été obligées de reconnaitre leurs faiblesses, sans rien dire, et le coach a ainsi pu tester leur orgueil.

« Quand on voit les cinq matches à la suite, ça devient véritablement évident. Les joueurs n’ont pas réagi car ils savaient tous qu’on n’avait pas bien joué durant ces rencontres. Donc ce fut un tournant dans ma façon d’attaquer les gars et de les voir réagir à ce défi. Je suis comme ça : assez direct, en privé comme en public. Je dis les choses directement. On ne laisse rien sous le tapis. »