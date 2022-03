Les Lakers continuent de plonger

Les Lakers sont en grand danger de ne même pas disputer le « play-in », et ce n’est pas leur performance à Dallas qui va rassurer. Anthony Davis n’était toujours pas là, LeBron James soignait sa cheville, et Los Angeles a donc pris le bouillon, encaissant 82 points en première mi-temps !

Il faut remonter au 27 février 1959 pour trouver une pire première mi-temps défensive chez les Lakers, alors à Minneapolis. À l’époque, les Celtics avaient marqué 83 points aux Lakers avant la pause, avant de s’imposer 173-139…

« Nous n’avons juste pas bien exécuté les choses et nous n’avons pas joué avec assez de dureté, de QI, d’intelligence, de concentration et de combat », se lamente Frank Vogel. « Ce n’est pas acceptable et c’était juste une mauvaise performance de façon générale. De la part des entraîneurs ou des joueurs, de tout le monde. »

Résultat : les Lakers sont désormais à la 11e place de l’Ouest, derrière les Spurs. De quoi provoquer un sursaut d’orgueil de la part de cette équipe, qui semble pourtant avoir déjà lâché ?

« Le classement dépend des résultats » répond l’entraîneur. « Nous devons nous concentrer sur le processus, le travail et les choses qui nous mèneront à la prochaine victoire. Ça doit être notre seule préoccupation. »

Russell Westbrook au combat… face à la presse

« On s’est fait botter les fesses. C’est tout », ajoute Stanley Johnson. « Donc, peu importe l’esprit ou tout ce qu’on peut dire, ils nous ont botté le cul. Il y a eu 30 points d’écart pendant presque tout le match. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous devons être bien meilleurs que ça. »

Bizarrement, on a davantage vu l’esprit de combat réclamé par Frank Vogel en conférence de presse, quand Russell Westbrook s’est agacé face à un journaliste qui lui demandait ce que Los Angeles devait changer pour retrouver une place en « play-in ». « Rien du tout, mec. Rien du tout. » L’ancien MVP a alors retourné la question, demandant à Brad Turner, du Los Angeles Times, ce que lui changerait. « Gagner » a alors répondu le reporter…

L’échange paraissait se tendre, alors que Russell Westbrook se levait pour quitter la pièce, mais alors qu’une caméra filmait l’interaction, le joueur a finalement calmé les choses. « Tout va bien entre nous. Soyez sûrs d’enregistrer ça » a-t-il alors lancé, avant de saluer le journaliste du Los Angeles Times, puis de filer.