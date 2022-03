Play-in à l’Ouest : les Lakers en grand danger !

Vent de panique à Los Angeles. Malgré la possibilité d’un retour d’Anthony Davis dès ce soir, la cheville de LeBron James et globalement la dynamique actuelle du club font craindre le pire aux fans.

Selon les prédictions de FiveThirtyEight, Los Angeles n’a ainsi que 3% de se qualifier en playoffs, contre 11% pour les Spurs, pourtant encore derrière eux au classement, 31% pour les Pelicans ou 61% pour les Clippers.

Il faut dire que les Lakers ont sans doute le calendrier le plus compliqué avec des déplacements à Dallas, Utah, Phoenix, Golden State et Denver, mais aussi la réception de New Orleans, Denver et Oklahoma City. Le Thunder est la seule équipe de ce groupe qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, et même si certaines équipes peuvent lâcher les ultimes matchs en fonction du classement, Los Angeles ne devrait bénéficier d’aucun cadeau.

Les Lakers n’ont pas de « tiebreaker »

De leur côté, les Pelicans jouent par contre deux fois les Blazers ainsi que les Kings, quand les Spurs reçoivent deux fois les Blazers, même si le reste de leur calendrier n’est pas forcément simple.

Autre mauvaise nouvelle pour Los Angeles : les Lakers ont déjà perdu deux matchs face à La Nouvelle-Orléans. Même en gagnant le prochain duel, ils n’auront donc pas le « tiebreaker » et seront derrière les Pelicans en cas d’égalité. Même problème face aux Spurs. Los Angeles et San Antonio sont à deux victoires partout dans leurs confrontations directes et c’est donc le bilan dans la conférence qui comptera. Or les Lakers ne sont qu’à 16 victoires pour 28 défaites face aux équipes de l’Ouest, alors que les Spurs sont à 21 victoires pour seulement 24 défaites. Si les deux équipes finissent à égalité, la troupe de Gregg Popovich devrait donc également avoir le « tiebreaker ».

Los Angeles n’a donc quasiment plus le droit à l’erreur dans cette fin de campagne, et c’est simplement pour accrocher une place en « play-in ». Même s’ils finissent 10e ou 9e (avec cinq victoires d’avance, les Clippers semblent hors de portée), il faudra ensuite disputer un match, peut-être à l’extérieur, pour ensuite jouer le perdant du match entre le 7e et le 8e, à l’extérieur, afin de pouvoir défier les Suns au premier tour des playoffs…