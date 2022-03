Andre Drummond demande à la presse de New York de ne pas déformer ses propos

On en parle peu mais Andre Drummond est, pour l’instant, la meilleure prise des Nets dans cet échange avec les Sixers. Ben Simmons est toujours à l’infirmerie, Seth Curry est diminué, et finalement, c’est le pivot qui fait le mieux son boulot avec 12.2 points et 9.8 rebonds de moyenne. Quasiment un « double-double » de moyenne qui démontre qu’à 28 ans, il est loin d’être fini.

La semaine dernière, il expliquait d’ailleurs qu’il ne resterait pas à Brooklyn. Free agent, il sait que Brooklyn n’aura pas grand-chose à lui offrir, et il vantait les mérites de Nic Claxton, expliquant que la franchise était entre de bonnes mains avec ce jeune pivot dans son effectif. Sauf que mardi, il a expliqué qu’on avait déformé ses propos, et qu’il ne fallait pas traduire cela comme une volonté de partir.

« Prendre uniquement la première partie de ma phrase n’est pas juste »

« C’est merdique… Pourquoi vous me faites ça ? Vous savez que je n’ai rien dit de tel » lance-t-il en conférence de presse. « On n’a pas utilisé les mots que j’ai dits. Vous avez pris ce que j’ai dit et vous l’avez déformé. Vous valez mieux ça… Vous savez ce que j’ai dit. Je n’ai pas besoin d’éclaircir les choses. Vous savez ce que j’ai dit. J’ai dit que, compte tenu de ma situation, je suis ici pour le reste de la saison, et on le sait tous. J’ai demandé : « Est-ce que je sais ce qui va se passer pendant l’été ? » Absolument pas. Je peux seulement contrôler ce qui se passe en ce moment … Donc prendre uniquement la première partie de ma phrase n’est pas juste. Ce n’est pas cool. »

Le problème, comme souvent, c’est qu’un seul média avait sorti cette phrase de son contexte, et que tout le monde s’est ensuite contenté de la reprendre sans vérifier l’original.

« Si vous devez publier une citation, assurez-vous de publier la bonne chose. Utilisez toute la citation, n’utilisez pas la première moitié » demande-t-il. « Ce n’est pas bien, parce que c’est injuste pour moi et le personnel ici, parce que je n’ai jamais utilisé ces mots dans ce contexte, et vous le savez tous. J’ai dit que je respectais Nic en tant que joueur et que je pensais qu’il serait stupide pour eux de l’échanger parce qu’il lui reste deux ans de contrat et nous savons tous que j’ai un contrat d’un an. C’est évident, nous le savons ».

Et au passage, il assure qu’il serait ravi de rester aux Nets.

« Est-ce que j’aimerais être ici ? Absolument. Est-ce que je peux le contrôler en ce moment ? Non » conclut-il. « Je peux seulement contrôler ce qui se passe en ce moment. On le sait, donc n’abusez pas de mes paroles. Ce n’est pas juste pour moi et ce n’est pas correct, car je ne devrais pas avoir à me défendre publiquement, une fois de plus, après avoir dit ce qu’il fallait. Ce n’est pas juste. Je vous respecte en tant que médias, je vous apprécie en tant que médias, vous avez été amusants, vous avez été géniaux avec moi. Mais ne déformez pas mes propos. Ce n’est pas juste. »