Seth Curry va finir la saison diminué

Stephen et Seth Curry peuvent échanger actuellement sur un sujet qu’ils connaissent bien : les soucis à la cheville gauche. Le premier souffre d’une entorse depuis sa blessure face à Marcus Smart, et le second est gêné par son articulation depuis plusieurs mois.

Même quand il était à Philadelphie, sa cheville gauche grinçait mais alors que le problème n’est toujours pas réglé et que les playoffs arrivent, il va falloir finir la saison comme ça.

« Je ressens souvent un inconfort, oui. La plupart du temps même », assure le shooteur de Brooklyn au New York Post. « Je dirais qu’on fait du bon boulot pour gérer ça les jours de repos. C’est dur parce que je ne peux pas faire ce que je veux quand je m’entraîne ou que je travaille mon jeu. »

Est-ce à dire qu’il devra passer sur le billard cet été ? « Non. C’est simplement une question de repos, sans doute un mois. C’est évident qu’en ce moment, ce n’est pas possible. »

Depuis son arrivée à Brooklyn, Seth Curry tourne à 48% de réussite à 3-pts. Il a parfois des matches sans, mais il est toujours capable de coller un 5/6 ou un 7/11 derrière l’arc comme contre Miami ou Portland récemment. Sa cheville n’est donc pas encore un trop gros handicap.

« Je suppose qu’il a besoin de repos avant tout et qu’il va devoir gérer ça jusqu’au bout », constate Steve Nash. « Il est relativement lui-même. Il fait de belles soirées pour nous. C’est un dur et il veut jouer, donc ça va aller. Si on a une fenêtre pour le préserver et limiter ses minutes, on le fera. »