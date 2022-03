Après plus d’un an et demi de boycott, la télévision chinoise diffuse à nouveau la NBA

« Doit-il vraiment tweeter quelque chose en ce moment ? La dernière fois qu’il l’a fait, ça a coûté un milliard de dollars à la NBA. Donc il ne devrait pas trop tweeter et simplement s’occuper de son équipe. »

Il y a quelques jours, Tyronn Lue répondait à Daryl Morey sur une histoire de lancers-francs en rappelant que les tweets du GM des Sixers (ancien des Rockets) avaient coûté très cher à la ligue, son soutien aux manifestants de Hong Kong ayant déclenché une guerre politico-sportive dont les effets durent encore, deux ans et demi plus tard.

Car même si les matchs NBA sont revenus sur le Web chinois grâce à Tencent, c’est sur abonnement et ça touche forcément un public beaucoup plus restreint qu’une diffusion sur CCTV, l’antenne nationale.

On rappelle que l’affaire date d’octobre 2019 et que les chaînes publiques chinoises boycottent depuis les rencontres NBA, même si elles ont diffusé la fin des Finals 2020. Mais c’était une exception et, depuis deux ans et demi, CCTV ne diffusait plus de rencontres, alors que la Chine est le premier marché extérieur de la ligue.

Le boycott a peut-être pris fin hier, puisque le réseau national de télévision chinois a proposé la rencontre entre les Clippers et le Jazz. Un retour très discret, que les officiels de CCTV n’ont pas voulu commenter.

Mais est-ce réellement la fin de la guerre entre la NBA et la Chine ? Ou simplement un message chinois pour « remercier » Tyronn Lue pour ses critiques contre Daryl Morey ? Réponse dans les prochains jours…