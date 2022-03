Les Wizards passent au rose

Les Wizards ont déjà dévoilé leur maillot « City Edition » pour la saison 2022/23, et il sera rose en hommage aux cerisiers qui fleurissent au printemps à Washington, et plus particulièrement au Tidal Basin près du Mémorial de Jefferson, du Franklin Delano Roosevelt Memorial et du Martin Luther King Jr. Memorial.

Cette tenue « Cherry Blossom » sera ornée de fleurs de cerisier sur le côté du maillot, avec une ombre bleu foncé sur le short pour créer un dégradé du rose au bleu symbolisant les fleurs sur l’eau du bassin.

La vraie nouveauté, c’est que Nike a décidé de créer la même tenue pour les Nationals, la franchise de MLB, et ce sera leur tenue City Connect. Ils la porteront pour le week-end d’ouverture à domicile les 9 et 10 avril prochains.

Visuels wizards.com