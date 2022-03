Pau Gasol envisage un rôle chez les Warriors

Profiter d’une retraite paisible loin des parquets ? Ou démarrer sa vie d’après basketteur dans le même univers ? Visiblement, Pau Gasol, retraité des terrains depuis quelques mois, semble pencher pour la seconde option.

« Les jeunes peuvent bénéficier de tes connaissances et de ton expérience. Tu peux les aider à grandir et à progresser. J’ai apprécié ces différents moments de ma carrière, et cela me manque d’une certaine façon », affiche l’Espagnol de 41 ans, interrogé sur le podcast de JJ Redick.

Le futur Hall of Famer a effectivement eu le temps de jouer ce rôle dans les dernières années de sa carrière NBA. Aux Spurs notamment où il a disputé ses dernières campagnes (2017-2019), avant un bref passage aux Bucks, à Barcelone la saison passée ou encore avec la sélection espagnole aux Jeux olympiques de Tokyo.

Maintenant qu’il ne joue plus, le sextuple All-Star envisage de pouvoir jouer plus formellement ce rôle de mentor au sein d’une franchise. Et pas n’importe laquelle. « J’ai été assez discret avec les Warriors, ils m’ont en quelque sorte ouvert leurs portes pour que je puisse participer aux réunions, voir un peu les gars, et parler à certains d’entre eux. C’était sympa. Je vais peut-être être amené à le faire de plus en plus. »

Il faudra toutefois encore patienter un peu avant de le voir être recruté par les Warriors, pour participer au développement des joueurs par exemple. « Je ne veux pas me précipiter, je veux apprendre, observer et trouver quelque chose qui a du sens pour moi mais progressivement », prévient-il.

On rappelle que ce dernier a surtout croisé la route des Warriors de l’ère Stephen Curry et Steve Kerr lors des playoffs 2017 et 2018, alors que l’intérieur portait le maillot des Spurs.

Dès 2016, il encensait déjà la superstar des Warriors : « J’ai joué contre les meilleurs joueurs du monde. Lui est hors catégorie, un oiseau rare. Je n’ai jamais rien de vu de tel et c’est un sentiment partagé par beaucoup de monde. Il évolue désormais dans la stratosphère et au-dessous, il y a le reste de la planète. »