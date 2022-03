Erik Spoelstra change ses rotations pour relancer Miami

Après quatre vilaines défaites (Sixers, Warriors, Knicks et Nets), Erik Spoelstra a décidé de changer pas mal de choses lors de la réception des Kings. Max Strus a ainsi pris la place de Duncan Robinson dans le cinq majeur, Jimmy Butler a été utilisé différemment pour être présent lors des débuts de deuxième et quatrième quart-temps, alors que Victor Oladipo et Markieff Morris n’ont eux pas été utilisés, malgré l’absence de Caleb Martin.

« Ce sont des décisions difficiles parce qu’il y a des tas de choses qui pourraient marcher » a expliqué Erik Spoelstra, notamment sur le choix de sortir Duncan Robinson du cinq majeur. « Mais à ce moment précis, on a pensé que ces choix pouvaient nettoyer quelques problèmes au niveau des rotations. Mais ce n’est pas facile, et ça demande de l’empathie et de la grâce de la part de ceux qui n’ont pas forcément joué ce soir. Ça demande aussi de comprendre que nous avons un effectif plein de gars qui ont prouvé leur valeur, et on va avoir besoin de tout le monde, en particulier dans cette dernière ligne droite et durant les playoffs. Il y aura beaucoup de décisions en fonction des matchups, mais il fallait faire quelque chose. »

Relancer l’attaque

Sur les dix derniers matchs, avant la rencontre face à Sacramento, Miami n’était ainsi plus que la 24e attaque de NBA, avec 110.6 points inscrits sur 100 possessions.

« Il ne s’agit pas que d’un seul changement, nous étions vraiment déçus suite aux quatre derniers matchs et c’était rampant même avant, lorsqu’on gagnait. Personne en particulier n’est accusé. Parfois, c’est une question d’alchimie, parfois c’est juste la façon dont certains joueurs évoluent avec d’autres » continue le coach.

Sans entrer dans les détails, Erik Spoelstra fait comprendre que ces changements ont notamment pour but de relancer Jimmy Butler. Depuis le début de la saison, l’ailier avait ainsi l’habitude de sortir en toute fin de premier quart-temps, pour revenir au milieu du deuxième quart-temps. Même chose en fin de troisième quart-temps.

Face aux Kings, il est sorti plus tôt, afin de commencer les deuxième et quatrième quart-temps, là où les adversaires de Miami avaient pris l’habitude de dominer. Et avec un Duncan Robinson remplaçant, Jimmy Butler a pu jouer avec le shooteur et Tyler Herro, profitant de davantage d’espaces en attaque pour manœuvrer.

Utiliser la polyvalence et la profondeur de l’effectif

« C’était bien de mettre des points. C’était frustrant pour tout le monde. On doit continuer de progresser mais la balle et les joueurs bougeaient mieux. On gardait moins le ballon, on le bougeait, les gars pouvaient jouer sur leurs qualités et c’était beaucoup moins stagnant, c’est sûr », poursuit Erik Spoelstra.

L’entraîneur sait néanmoins que les playoffs seront très différents et ne fige donc pas ces changements dans le marbre. Néanmoins, s’il a fait ces quelques retouches, si proche de l’arrivée, c’est qu’il sentait bien que la frustration montait dans son groupe, à l’image de la prise de tête avec Jimmy Butler, arbitrée par Udonis Haslem, et qu’il n’était pas question de laisser pourrir les choses avant le début des choses sérieuses.

« Il y a beaucoup de profondeurs dans ces choix mais ce n’est qu’un match. Notre effectif et dense et coche beaucoup de cases dont nous aurons besoin en playoffs, à notre avis. Si on a la chance de jouer différentes séries, on sait qu’il y aura des besoins différents. On pense que notre polyvalence et notre profondeur font partie des grandes forces de cette équipe. Actuellement, pour maximiser les forces et le talent de nos attaquants, on pense que ces changements étaient nécessaires. Mais on garde l’esprit ouvert pour l’avenir ».