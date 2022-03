Le Heat se défoule sur les Kings pour reprendre la première place

Boston battu sur le fil à Toronto, le Heat avait une occasion en or de reprendre les commandes de la conférence Est. C’est chose faite après une victoire convaincante face à Sacramento. C’est le premier succès en cinq matches des joueurs d’Erik Spoelstra, et ils avaient pourtant pris le match par le mauvais bout puisqu’ils étaient menés 6-0 ! Heureusement, ils vont répondre par un 9-0 avec Bam Adebayo comme fer de lance. On retrouve un Heat appliqué en attaque et solidaire en défense, et Sacramento ne voit plus le jour. L’écart atteint déjà les 12 points (28-16) et les rotations d’Erik Spoelstra sont efficaces.

Remplaçant, Duncan Robinson retrouve de l’adresse et l’écart atteint les 15 points au début du 2e quart-temps. L’attaque de Sacramento est asphyxiée, et le Heat récite ses gammes avec Jimmy Butler comme « playmaker ». Peu de dribbles, des renversements de jeu, et dès que la défense est déstabilisée, on frappe. À la pause, Miami mène tranquillement (57-41).

Au retour des vestiaires, Jimmy Butler délaisse le rôle d’organisateur pour celui de shooteur. Bien trouvé par Kyle Lowry ou PJ Tucker, il enchaîne les 3-points, et l’écart atteint les 20 points (75-55). Le Heat joue très large, et Tyler Herro et Duncan Robinson ont des boulevards dans les corners. Grâce à ses shooteurs, le Heat va compter jusqu’à 26 points d’avance (96-70) avant de gérer la fin de match. Victoire finale de 23 points, synonyme de première place à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Duncan Robinson remplaçant. À 15 jours des playoffs, Erik Spoelstra a tranché : Max Strus sera deuxième arrière, et Duncan Robinson devient 7e homme. Une formule qui a fonctionné avec un Robinson très à l’aise dans ce rôle de joker, tandis que Strus soulage Kyle Lowry à l’arrière.

– Jimmy Butler avec la « second unit ». Autre changement visible, le fait qu’Erik Spoelstra sorte Jimmy Butler plus tôt dans les premier et troisième quart-temps pour lui permettre de diriger le jeu au début des 2e et 4e quart-temps avec les remplaçants.

– Le Heat à nouveau leader. Avec quatre formations qui se tiennent en un match, la lutte pour la première place à l’Estva être serrée jusqu’au bout. Boston battu, Miami reprend les commandes, et les Celtics tombent à la 4e place ! Les Sixers et les Bucks ont le même nombre de défaites que le Heat.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Il a clairement des choses à se faire pardonner, et il a été aussi efficace que sobre. Un « body language » rassurant, à défaut d’être enthousiaste, mais tout ce qu’il a fait était de qualité : 27 points, 8 passes, 5 rebonds à 10 sur 14 aux tirs.

✅ Bam Adebayo. On a aussi retrouvé un Bam Adebayo séduisant, et c’est lui qui a libéré ses coéquipiers en début de match, au point d’être déjà en double-double à la mi-temps. Ses déplacements sont la clé de l’attaque car il attire les défenseurs et permet à Lowry ou Butler de jouer dans le dos des défenseurs.

✅ Le duo Herro-Robinson. Les voilà associés en sortie de banc, et leur capacité à écarter le jeu et à sanctionner de loin ont fait très mal aux Kings. À chacun son corner.

⛔ Le secteur intérieur des Kings. Il n’y a plus Domantas Sabonis, ni Richaun Holmes dans la raquette, et c’est le désert… Trey Lyles ne va pas au combat et Damian Jones a loupé de nombreux écrans. Seul Chimezie Metu a montré de l’agressivité, mais le match était déjà plié.

LA SUITE

Miami (48-28) : place au choc, mercredi, à Boston

Sacramento (27-49) : déplacement mercredi à Houston