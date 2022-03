Échange de politesses entre Tyronn Lue et Daryl Morey

En marge de la rencontre entre les Clippers et les Sixers, Tyronn Lue avait fait des commentaires sur Joel Embiid et James Harden et notamment sur leur capacité à aller régulièrement sur la ligne des lancers-francs.

Il faut dire que les deux All-Stars de Philadelphie sont des experts dans ce domaine : le pivot est le joueur qui shoote et met le plus de lancers-francs par rencontre, et le MVP 2018 est troisième de ce même classement.

« Si on retire les lancers-francs, aucun de ces deux-là n’est dans le Top 10 des meilleurs marqueurs », avait déclaré le coach de Clippers. « Cela montre à quel point ils vont sur la ligne des lancers-francs. On doit donc faire un travail pour éviter de mettre nos mains, on doit s’assurer de ne pas les mettre dans le bonus. Ils auront des coups de sifflets car ils sont comme ça, mais on doit faire notre part du boulot. »

Évidemment, cette analyse n’a pas plu à Daryl Morey, qui a vu une attaque sur ses deux joueurs, qui ne seraient bons qu’à mettre des lancers-francs. Le président de la franchise a donc tweeté sa réponse.

« L’attaque des Clippers serait la dernière de la ligue si on retirait les lancers-francs. Répète après moi : les joueurs obtiennent des fautes car les défenses ne peuvent pas les arrêter. »

On aurait pu s’en tenir à cette petite passe d’armes. Mais le champion 2016 avait encore des choses à dire. Il s’est défendu d’avoir attaqué Embiid et Harden, mais n’a pas retenu ses coups face à l’ancien dirigeant de Houston.

« Il a sorti ma phrase de son contexte », assure Tyronn Lue. « Je disais que si on continuait à faire des fautes sur ces joueurs-là, ils pouvaient marquer 50 points. On voulait les forcer à mettre des paniers, pas des lancers-francs, car ils sont bons pour en obtenir. Mais ça ne me dérange pas. Quant à répondre à Morey, doit-il vraiment tweeter quelque chose en ce moment ? La dernière fois qu’il l’a fait, ça a coûté un milliard de dollars à la NBA. Donc il ne devrait pas trop tweeter et simplement s’occuper de son équipe. »

Tyronn Lue fait bien évidemment référence au tweet de Daryl Morey sur la situation politique de Hong Kong, qui avait provoqué un incident diplomatique et économique entre la NBA et la Chine en octobre 2019.