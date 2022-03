Le MVP de la nuit | Le virevoltant Pascal Siakam

Malgré la blessure de Robert Williams, et les absences de Jaylen Brown et Jayson Tatum, les Celtics ont livré un gros combat à Toronto, en étant portés par les 28 points et 10 rebonds de Marcus Smart.

Il a ainsi fallu une prolongation aux Raptors pour dominer cette équipe de Boston affaiblie, mais aussi un énorme Pascal Siakam, auteur de son meilleur match au scoring de la saison, avec 40 points (17/29) et 13 rebonds !

Revenu à son tout meilleur niveau, le Camerounais a ainsi attaqué Grant Williams et Daniel Theis le plus souvent possible en mouvement. Sa technique, ses appuis et ses « spin moves » lui ont ainsi très souvent permis de trouver le chemin du cercle, afin de compenser sa maladresse de loin (0/4)… et celle de ses coéquipiers (10/35).

Avant de sortir pour six fautes dans la dernière minute de la prolongation, Pascal Siakam avait aussi été précieux en défense, en contrant par deux fois Derrick White dans le « mega money time ».