Les Spurs s’en sortent à Houston et reviennent sur les Lakers…

Les Spurs viennent de faire un pas de plus en direction du « play-in ». Avec cette quatrième victoire de suite, sur le parquet des Rockets, les Texans restent 11e de leur conférence mais n’ont plus qu’une défaite de plus que les Lakers, toujours 10e et dans une beaucoup moins bonne dynamique.

Gregg Popovich et ses hommes peuvent se satisfaire de ce rapprochement au classement après avoir dû s’employer dans le Texas, face à la plus mauvaise équipe de l’Ouest, privée de Christian Wood. Confortablement en tête après un quart-temps (31-39), puis deux (55-67), San Antonio est resté en contrôle jusqu’à l’entame de la dernière période (84-96).

C’est là que Kevin Porter Jr. et Jalen Green, bien soutenus par Josh Christopher, ont commencé à sérieusement sonner la charge pour réduire l’écart à seulement une possession à quatre minutes de la fin (110-113). Malgré le jeu de lancers-francs où les Spurs ont plutôt assuré, les locaux ont quand même une dernière occasion d’égaliser et ainsi filer en prolongation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’incroyable « in-and-out » de Kenyon Martin Jr. au buzzer. « Je n’arrive pas à croire que ce ne soit pas rentré… », peut à juste titre regretter l’intérieur des Rockets. Celui-ci, qui avait converti un tir primé quelques secondes plus tôt, a hérité du dernier shoot dans l’espoir d’arracher la prolongation. Son tir avec la planche a fait… deux fois le tour du cercle avant de ressortir sous les regards médusés des Spurs.

– Opposition de style frontal. Côté Houston, tous les joueurs rentrés en jeu ont tenté leur chance à 3-points, d’où ils ont tous marqué. Si les Texans sont restés dans le match, et sont parvenus à faire des frayeurs à leurs adversaires en fin de rencontre, c’est grâce à leur adresse à 3-points (20/49). Les Spurs, au contraire, ont été beaucoup moins gourmands, et inspirés, de loin (7/29). Ils ont en revanche dégommé les Rockets dans leur raquette avec un écart abyssal en la matière en leur faveur : 72 points inscrits à 30 !

– Les Spurs en ballotage favorable. Même si la fin de saison pourrait être tronquée avec la mise au repos de certains joueurs majeurs, le calendrier des Spurs semble bien plus abordable que celui des Lakers, qui doivent plus souvent se déplacer. Les Texans pourraient, eux, capitaliser sur une série de trois matches à venir à domicile, dont deux à ne pas perdre face aux Blazers dans quelques jours.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Gregg Popovich a plaisanté en disant qu’il devrait être mis à l’amende pour ne pas avoir atteint le triple-double. Cela n’a pas empêché son général en chef de sortir une nouvelle performance de haut vol. Lui qui a mis tant de temps à rater son premier tir a dominé les débats en première période en se montrant hyper incisif vers le cercle. Il a levé le pied par la suite mais gardé une influence sur le jeu. Record en carrière au « scoring » pour lui.

✅ Jakob Poeltl. Il ne fait pas énormément de bruit mais le pivot poursuit sa belle saison avec son 26e double-double de l’année, sans quasiment aucun déchet. Son remplaçant Zach Collins a également rendu une copie très propre.

✅ Josh Christopher. Match tout en contrôle pour le rookie, l’un des rares Rockets à finir avec un impact positif au score. Il a surtout brillé par son jeu en périphérie et ses fixations à la passe. Dans les dernières secondes, il a converti un tir primé hyper contesté pour maintenir l’espoir de son équipe.

✅⛔ Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Les leaders offensifs des Rockets ont répondu présent, notamment dans le quatrième quart-temps pour ramener Houston. Ils se sont même illustrés en défense, le premier signant l’un des contres de la soirée sous le cercle face à Zach Collins, le second provoquant un passage en force. Beaucoup de bonnes choses mais encore beaucoup de déchets aux tirs (19/46 à eux deux).

LA SUITE

Rockets (20-56) : réception des Kings, mercredi

Spurs (31-44) : réception des Grizzlies, mercredi