Clint Capela a des pistes pour comprendre la saison ratée des Hawks

On se dirige tout doucement vers la fin de la saison régulière et ça se confirme : les Hawks n’auront jamais retrouvé l’étincelle de la saison passée. En serrant les dents et face à la médiocrité des Knicks ou des Wizards, ils vont tout de même, sauf énorme accident, décrocher une place pour le « play-in ».

L’équipe qui avait gagné 26 matches sur les 37 derniers de la saison passée a continuellement patiné depuis octobre, enchaînant les victoires puis les défaites, sans régularité donc, et avec une défense en difficulté constante.

La question qui occupe toute la saison d’Atlanta est simple : comment expliquer que cette formation n’a pas réussi à surfer sur sa seconde partie de saison 2020/2021 ?

« L’excitation n’était pas la même cette saison », analyse Clint Capela pour The Athletic. « Parce qu’il a fallu enchaîner vite entre les deux saisons, et ça a été un problème. Je pense que le basket ne nous a pas assez manqué. Parfois, on a besoin de se régénérer et à la fin de la saison passée, j’étais épuisé. Deux mois et demi après, il fallait à nouveau repartir pour 82 matches, ce qui est plus que la saison dernière. On est une jeune équipe et la saison passée, on avait l’énergie d’une nouvelle saison. Là, ce n’est pas pareil. Chaque saison est différente. »

Les Hawks étaient attendus après leur finale de conférence en 2021 et comme mentalement, ils ont été suffisants, ils n’ont pas su répondre aux attentes. Le pivot suisse avait déjà pointé du doigt l’attitude du groupe en octobre, puis en février, et maintenant que la saison se termine, on peut le dire : rien n’a changé.

« On n’a pas beaucoup d’expérience en commun et parfois, on a pensé que l’équipe en face n’était pas bonne, donc qu’on allait gagner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce fut pourtant le cas toute la saison, voilà pourquoi on est mi-figue, mi-raisin. On n’a pas été capable de jouer à un niveau élevé soir après soir. »

« Si on gagne ces deux matches, c’est une nouvelle saison qui commence »

Si la franchise conserve sa dixième place à l’Est et ne progresse pas au classement, alors il faudra gagner deux matches de suite en « play-in » et à l’extérieur pour s’offrir un premier tour de playoffs. Est-ce mission impossible pour un groupe qui n’a plus gagné deux matches consécutifs loin d’Atlanta depuis mi-décembre ?

« On a prouvé qu’on pouvait être vraiment bon, même si les chances sont contre nous. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver », répond l’ancien pivot de Houston. « Si on gagne ces deux matches, c’est une nouvelle saison qui commence. En playoffs, notre visage va changer. »

En cas d’échec pour se qualifier, cette saison aura donc été une grosse déception. Néanmoins, Capela veut tout de même en retirer un aspect positif. Pour lui, rater une année peut être un mal pour un bien.

« L’intersaison sera probablement plus longue que la précédente, donc on va pouvoir recharger les batteries. On va récupérer physiquement et le basket va alors nous manquer. On reviendra avec plus d’énergie. C’est nécessaire après avoir joué autant de matches. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, après une superbe saison, d’en vivre une moins bien, car ainsi, on peut se reconcentrer, se remettre les idées en place et prendre les choses sérieusement. On sait qu’on a déjà été bon, alors pourquoi ne pas le refaire ? »