Clint Capela regrette la suffisance des Hawks

Une finale de conférence à la surprise générale, et voilà que les Hawks ont cru qu’ils étaient devenus des ténors de la NBA ! C’est un peu ce que reproche Clint Capela à sa formation. Alors que l’équipe a un beau coup à jouer dans une conférence Est très ouverte, les joueurs de Nate McMillan ont pris cette saison par le mauvais bout, et malgré un très bon passage en janvier, ils pointent toujours à la 10e place avec un bilan négatif (27v-30d).

« Pendant toute la saison, notre approche est de déjà croire qu’on va aller en playoffs » regrette le pivot suisse. « On ne se concentre pas sur le prochain match. C’est plutôt du genre : ‘On a gagné ceci, on a gagné cela.’ C’est le problème avec les équipes qui n’y sont pas habituées. Mais je ne suis pas si surpris. »

En fait, c’est comme si les Hawks choisissaient leurs matches. On a déjà vu ça dans le passé avec des formations du même niveau. La preuve avec cette victoire pour mettre fin à la série des Suns, puis cette lourde défaite avec 136 points encaissés contre les Spurs.

Un problème de motivation

« Je pense qu’on n’aborde pas tous les matches de la même façon. Peut-être qu’on ne se prépare pas assez bien pour chaque match. Évidemment, cela a un impact sur notre manière de jouer. C’est clairement un problème. »

Outre le standing de l’adversaire, il y a aussi la présence, ou pas, des caméras d’une chaîne nationale. « Cela en fait partie » confirme Clint Capela à The Athletic. « Je ne dis pas que ça n’arrive pas aux autres, mais la préparation doit rester la même. Peu importe si l’adversaire ne vous emballe pas. On ne contrôle pas le programme de la télévision. La préparation doit rester la même, et ce n’est pas le cas pour nous. C’est sans doute pour cette raison qu’on ne fait pas preuve de régularité. »

Pour Clint Capela, l’équipe manque d’expérience, et cette finale de conférence a donné l’illusion au groupe qu’il avait justement acquis cette expérience, et qu’une qualification en playoffs était déjà acquise.

Encore du temps pour changer les choses

« Pour une jeune équipe qui n’avait pas vécu une telle expérience auparavant, cela va être un facteur. Le succès n’est pas toujours le même, et tout le monde devrait le savoir. Le fait est que vous n’avez jamais la garantie de retrouver votre niveau de la saison précédente. Rien n’est garanti. Cela devrait être notre approche. Il faut se donner à fond comme si on était la la pire équipe de la NBA parce que rien ne vous est garanti, à n’importe que moment. Personne n’est assuré de faire les playoffs en début de saison. Je pense que pour nous, en tant que jeune équipe, nous ne le savions pas. Parfois, il faut un déclic pour en prendre conscience, et retrouver cette approche qu’on avait la saison précédente« .

Pour le Suisse, il reste du temps pour corriger le tir, et ça passe par un changement de mentalité dans la préparation des matches. « Je pense qu’on doit prendre conscience qu’il faut se préparer de la même façon, qu’on affronte les Pistons ou le Heat. (…) La saison est bien avancée, mais il n’est pas trop tard. Il ne reste pas aucun match. Tant qu’il reste des matches, on peut s’améliorer. Cela devrait être notre manière d’aborder les choses. »