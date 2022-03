L’université de Memphis et Penny Hardaway dans la tourmente

Alors que la March Madness bat son plein, et qu’on connaît les participants au Final Four, l’ambiance est ternie par de nouvelles irrégularités dans une fac’ de renom. Cette fois, c’est l’université de Memphis qui est dans le viseur, et plus précisément Penny Hardaway. Selon le Commercial Appeal, la section basket masculin de Memphis est accusée d’avoir commis sept violations majeures du règlement de la NCAA, dont au moins trois impliquant son coach.

Cette enquête porte sur la période de mai 2019 à février 2021, et les accusations portent sur un manque de contrôle de la direction et de graves négligences dans la gestion de la section basket masculine, l’absence de coopération avec les enquêteurs et même l’obstruction à l’enquête, et de nombreuses violations dans le processeur de recrutement.

Tout est parti des soupçons de corruption autour de la famille de James Wiseman avec le versement de 11 500 dollars de la part de Penny Hardaway pour des frais de déménagement. C’était en 2017 quand les deux étaient au lycée, l’un comme joueur et l’autre comme coach. Ils avaient ensuite rejoint ensemble l’université de Memphis, et on se souvient que l’actuel pivot des Warriors avait disputé trois matchs au cours de la saison 2019/20, avant d’être suspendu par la NCAA pour 12 matches. La NCAA reproche à l’université d’avoir fait jouer Wiseman en connaissance de cause, et d’avoir donc fait preuve de négligence dans le choix de Penny Hardaway.

Autre exemple donné par le journal, un fait d’obstruction à l’enquête avec le formatage du disque dur de l’ordinateur de Mike Miller, ancien assistant de Penny Hardaway, que la direction s’est montrée incapable de le justifier. Le plus grave, c’est que le disque dur a été effacé en juin 2020, après le début de l’enquête.

De manière plus globale, la NCAA reproche à Penny Hardaway de ne pas avoir « soutenu une culture de régularité au sein du programme de basket masculin« . Prolongé jusqu’à 2026 la saison dernière, Penny Hardaway risque « une action disciplinaire ou correctionnelle qui peut aller de la suspension sans salaire au licenciement« .