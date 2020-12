NCAA : Penny Hardaway prolonge à Memphis pour cinq ans

Ancien étudiant/athlète sur ce même campus, Penny Hardaway se sent comme chez lui à Memphis. Nommé entraîneur de l’équipe des Tigers en 2018, l’ancien All-Star NBA va poursuivre l’aventure en NCAA pour cinq années supplémentaires avec une prolongation de contrat de plus de 12 millions de dollars.

« Coach Hardaway a revigoré l’équipe de basket de Memphis en démontrant un excellent leadership pour les Tigers », a déclaré Laird Veatch, le directeur athlétique de l’université. « Il a eu plusieurs recrues de très haut niveau et a établi la fondation d’une équipe compétitive au niveau national. J’apprécie vraiment beaucoup de travailler avec lui, et on est très heureux de pouvoir l’avoir avec nous pour de nombreuses années à venir. »

Après avoir attiré James Wiseman, l’actuel rookie des Warriors, mais aussi Precious Achiuwa, rookie du Heat, Penny Hardaway a obtenu cet été l’accord d’un autre prospect intéressant, le pivot Moussa Cisse.

Précédé de sa réputation d’ancienne star NBA, il devrait couler de jours heureux à l’avenir à la tête des Tigers.

« Coacher à Memphis est un boulot de rêve », confirme-t-il. « Je remercie le comité directeur, le président Rudd, Laird Veatch et tous nos donateurs et nos fans pour leur soutien continu. Memphis est sous les projecteurs dans le pays entier, et on veut continuer à progresser chaque jour. Le futur est brillant pour les Tigers. »

Après deux saisons, Penny Hardaway en était à 43 victoires pour 24 défaites. Ce début de saison est par contre plus délicat avec un bilan actuel de 5 victoires pour 4 défaites.