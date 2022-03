Trey Murphy III, l’étincelle qui a réveillé les Pelicans

Brandon Ingram a certes inscrit 26 points pour son retour après dix matches d’absence, mais celui qui a véritablement fait la différence dans la rencontre face aux Lakers, c’est bien Trey Murphy III.

Le rookie a inscrit 16 points et trois paniers primés dans le troisième quart-temps, celui qui a permis aux Pelicans de revenir dans la partie alors qu’ils étaient menés de vingt points. L’ailier a commencé par une grosse claquette dunk, avant de frapper plusieurs fois derrière l’arc.

« Avant que je ne rentre dans le match, le coach m’a dit que je n’avais rien à perdre, qu’il fallait que je joue et que je donne tout », confie-t-il à Nola. « Cela m’a énormément détendu et j’avais confiance en moi. Je voulais être productif, mes coéquipiers m’ont donné la balle quand j’étais ouvert. On a vu le résultat. »

C’est encore lui qui égalise à 96 partout, en dernier quart-temps. Trey Murphy III, qui n’avait pas marqué en première période, termine ce match, gagné par New Orleans, avec 21 points à 7/12 dont 4/7 à 3-pts et 4 rebonds.

Irrégulier pour sa première année dans la ligue, cette performance contre LeBron James et les Lakers est désormais le deuxième meilleur match de l’ancien de Virginia, après ses 32 points début mars contre Charlotte.

« Je pense qu’il s’est préparé pour ces moments », explique Willie Green pour le site officiel de la franchise. « Il a progressé à mesure que la saison avançait. Il s’acclimate au rythme de la NBA. On avait besoin de chacun de ses 21 points dans ce match. Il a travaillé pour ça et je suis fier de lui. »