Ime Udoka ne se préoccupe pas du classement final des Celtics

0,5 match. Voilà ce qui sépare Celtics, Heat, Bucks et 76ers au sommet de l’Est. Ce lundi, à la faveur d’une victoire autoritaire face aux Wolves, c’est Boston qui occupe la première place grâce au « tiebreaker » sur le Heat.

Ce statut de n°1 à l’Est peut-il se transformer en cadeau empoisonné pour les Celtics ou les autres ? La question se pose alors que les Nets, actuellement à la 9e place, sont susceptibles de terminer à la huitième place selon les scénarios du « play-in ».

Les quatre écuries en tête vont-elles être tentées de « calculer » et lâcher quelques matches pour finir 3e ou 4e et ainsi ne pas risquer d’affronter Kevin Durant et sa bande dès le premier tour ?

Ime Udoka, lui, dit ne pas s’en préoccuper. « Notre (préoccupation) est de gagner, d’être en bonne santé et de jouer le meilleur basket au bon moment. C’est trop serré d’essayer de faire des manœuvres pour choisir un adversaire », juge le technicien, en amont de la réception des Wolves.

Celui-ci admet toutefois que les soucis physiques vont sans doute pousser à reposer certains joueurs. « Pour ce qui est du repos, c’est le plus important. On a quelques gars avec des pépins aujourd’hui, il faut faire preuve d’intelligence à ce sujet. Si on peut faire en sorte que les gars aient un (match de repos), on l’envisage », poursuit le coach qui devrait déjà devoir faire sans Robert Williams.

Alors reposer oui, comme d’autres équipes certainement, mais manœuvrer au classement, non. « L’avantage du terrain est quelque chose d’essentiel. Il faut laisser les choses se faire et voir ce qui va se passer », dit encore Ime Udoka, dont la formation devrait effectivement terminer au moins dans le Top 4.

Ce dernier précise ne pas parler des enjeux de classement avec ses joueurs.

« Il faut juste continuer à construire sur ce qu’on a bien fait et à jouer de la bonne manière. » Ce que les Celtics, vainqueurs de 24 de leurs 28 dernières sorties, font très bien en ce moment. On rappelle qu’ils occupaient encore… la 11e place de cette conférence à la mi-janvier.