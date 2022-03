Quatre ans après Kobe Bryant et son « Dear Basketball », un autre documentaire court sur la balle orange a décroché une récompense aux Oscars.

Produit par Shaquille O’Neal et Stephen Curry entre autres, « The Queen of Basketball » remporte l’Oscar du meilleur court-métrage documentaire dans une cérémonie marquée par la gifle de Will Smith sur Chris Rock.

Ce film retrace l’histoire incroyable de Lusia Harris, décédée il y a deux mois maintenant, qui avait inscrit le premier panier de l’histoire du basket féminin olympique aux JO de Montréal (1976).

Plus fort encore, elle était tellement dominatrice chez les femmes que le Jazz, de La Nouvelle-Orléans à l’époque, l’avait même draftée en NBA (au septième tour) en 1977. Elle avait alors refusé de faire un essai, et on apprendra plus tard que c’était parce qu’elle était enceinte.

« S’il y a encore des gens qui doutent encore qu’il y a un public pour les athlètes féminins et qui questionnent encore si leurs histoires sont dignes d’être racontés, ou importantes, que cet Oscar soit la meilleure réponse », a envoyé Ben Proudfoot au moment de recevoir sa récompense.

Membre du Hall of Fame, et première femme noire à y être intronisée, Lusia Harris a notamment remporté trois titres universitaires avec la petite fac de Delta State University (Mississippi) en tournant à 30 points et 15 rebonds de moyenne durant la saison 1975-76. Elle méritait donc bien son documentaire. Un documentaire oscarisé…