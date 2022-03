Le MVP de la nuit | LaMelo Ball gâche les retrouvailles de Kyrie Irving avec son public

Tous les yeux et toutes les caméras étaient braqués sur Kyrie Irving pour sa grande première de la saison au Barclays Center, et LaMelo Ball lui a volé la vedette ! All-Star, le meneur des Hornets a pris feu dans le 3e quart-temps avec 18 points dont 5 sur 6 à 3-points ! Il n’est pas toujours très efficace de loin, mais le petit frère de Lonzo s’est régalé avec des tirs dans toutes les positions. On retiendra notamment ce fadeaway dans le corner, dans le dos de Kyrie Irving.

« Je vous jure, j’adore jouer sur la plus grande scène » explique-t-il à propos de sa performance. « J’ai le sentiment d’avoir toujours voulu jouer pour ça. »

Alors qu’il n’a pas encore 21 ans, LaMelo Ball est déjà l’un des arrières les plus complets de la NBA avec ses 19.8 points, 6.8 rebonds et 7.3 passes de moyenne, et cette nuit, il a fait étalage de son volume de jeu avec donc 33 points à 7 sur 12 à 3-points, mais aussi 9 passes et 7 rebonds.

« Depuis qu’il est arrivé, tout le monde vient aux matches »

C’est lui, par ses trois tirs primés de suite, qui a relancé ses coéquipiers au retour des vestiaires. Il le fait avec le sourire, à l’instinct. Sa gestuelle est peu académique, et certains tirs semblent improvisés, mais cette nuit, ça a fait mouche. Mais attention, pas d’enflammade.

« C’est bien [d’avoir le tie-breaker sur les Nets] mais ce n’est pas fini » prévient-il. « Il reste encore des matches, et il faudra être prêt dès le prochain match ». Ce sera au Madison Square Garden, sur une autre « grande scène ». La plus belle de toutes.

Après la victoire face au Jazz, Miles Bridges avait expliqué ce que changeait LaMelo Ball au sein du groupe.

« Depuis qu’il est arrivé, tout le monde vient aux matches. Bravo à Melo de nous aider à être prêts pour les playoffs et de nous permettre de jouer devant ce type de public. Bravo à nos fans. Ils nous sont très utiles, c’est notre 6e homme de la saison. »

Si Miles Bridges vante la qualité du public de Charlotte, c’est bel et bien loin de leurs bases que les Hornets brillent puisque cette nuit, ils ont remporté leur 4e victoire de suite à l’extérieur.