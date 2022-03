Les Spurs en mission « play-in »

Les 13 000 spectateurs du Smoothie King Center sont debout pour l’occasion. Dans une fin de rencontre très disputée, les Pelicans tentent de revenir sur les Spurs. Son équipe menée de deux points à dix secondes du terme, CJ McCollum tente de créer quelque chose mais face à la prise à eux, il est contraint de lâcher le cuir.

Jose Alvardo décide alors de prendre ses responsabilités à 3-points : trop court. Les Pelicans ne parviennent pas à faire faute pour stopper le chrono, et Keldon Johnson peut alors monter tranquillement au dunk en contre-attaque.

Victoire des Spurs qui avaient de bonnes raisons de vouloir s’imposer ce soir. Déjà parce que dix jours plus tôt, ces mêmes Pelicans étaient venus s’imposer de façon très autoritaire dans le Texas (124 à 91 !).

« Lors de nos deux regroupements d’aujourd’hui, j’étais assez remonté parce qu’on a regardé le film du dernier match où ils nous avaient vraiment dominés, du début à la fin. On en avait tous fait une affaire personnelle », rapporte Dejounte Murray, auteur d’un nouveau triple-double (15 points, 13 passes et 11 rebonds).

Solidité en défense

Cette nuit, les hommes de Willie Green ont été bien plus contenus en attaque. Après 57 points inscrits en première période, les Pelicans ont été limités à seulement 19 unités dans le dernier quart-temps. Gregg Popovich a d’ailleurs retenu la « très bonne défense pendant la majorité du match » de son équipe.

Le technicien des Spurs a également été marqué par le passage décisif en attaque de Jock Landale avec 10 points inscrits à l’entame du quatrième quart-temps, pour offrir 10 points d’avance à son équipe. « Le groupe est plus intelligent lorsqu’il est sur le terrain », juge son coach, en rappelant avec le sourire que celui-ci a aussi manqué deux lay-ups dans la rencontre.

« J’ai dit à mes gars de shooter. On rentre des tirs, on en rate. J’ai raté beaucoup de shoots ce soir mais qui va m’en vouloir ? Quoi qu’il arrive, quand tu as un tir ouvert, tu le prends », réclame en leader Dejounte Murray, seulement 4/19 aux tirs cette nuit, pas surpris par le « step-back » à trois points converti par son intérieur.

Ce dernier a, lui, retenu la bonne gestion du « money time » de son équipe. « On n’a pas été très bons dans les deux dernières minutes de match cette saison. C’est un point important pour nous. On doit s’assurer de progresser collectivement, de bosser dessus ensemble. C’est ce qui va nous aider à améliorer notre bilan et cumuler les victoires pour disputer le ‘play-in’ », affiche l’Australien.

Retourner au « play-in »

Avec cette victoire, la troisième de suite, face à un concurrent direct, les Spurs réalisent une très belle opération. Actuellement 11e avec 30 succès et 44 défaites, les Texans n’ont plus qu’une victoire de retard sur leurs adversaires de la soirée (31-44) et même des Lakers (31-42).

« On a tous compris ce que ce match signifiait pour notre bilan. Il y avait un niveau d’intensité différent dans les vestiaires et sur le terrain. C’était juste bon de voir que tout s’est mis en place jusqu’à la fin », se félicite Jock Landale. « On veut y retourner, les joueurs veulent vraiment y aller, c’est notre approche », complète Dejounte Murray dont l’équipe pourrait ainsi s’inviter en playoffs malgré la faiblesse de son bilan.

Un mode de qualification potentielle auquel Gregg Popovich dit ne pas penser. « Que je l’apprécie ou pas, il restera toujours en place. On ne se soucie pas de ce que je pense. Puisque ça existe, on essaie d’y aller », conclut le coach qui a l’occasion de capitaliser avec un déplacement à Houston lundi, puis la double réception des Blazers plus tard dans la semaine. Avec entre-temps, un affrontement face aux Grizzlies, l’équipe qui avait sorti les Spurs en « play-in » un an plus tôt.