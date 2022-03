March Madness | Villanova part au Final Four après avoir inscrit seulement 50 points !

Peut-on gagner un match en shootant à 28.8% aux tirs ? La réponse est « oui » puisque Villanova décroche son billet pour le Final Four en s’imposant 50-44 face à Houston. A San Antonio, dans la salle habituelle des Spurs, les Wildcats terminent le match avec un affreux 15 sur 52 aux tirs, et c’est le plus faible pourcentage d’une formation qualifiée pour le Final Four depuis 1971 ! Les joueurs de Jay Wright égalent aussi le plus petit total de points dans une victoire au Elite Eight.

« Si vous m’aviez dit avant le match qu’on les limiterait à 28% aux tirs, à 23% à 3-points et qu’on ne gagnerait pas, je ne vous aurais pas crus » a réagi Kelvin Sampson , le coach de Houston. « Je savais que seule une bonne équipe pouvait nous éliminer, et une bonne équipe nous a éliminés. J’ai trouvé qu’il y avait, face à face, deux équipes avec deux grandes identités. »

Cela fait désormais plus de 20 ans que Jay Wright impose ce basket défensif et rugueux, et il a formé des joueurs comme Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, Saddiq Bey ou encore Donte DiVicenzo et bien sûr Kyle Lowry. « On va se prendre une petite baffe au visage. Il faudra l’encaisser et s’adapter le plus rapidement possible » avait-il expliqué à propos de son adversaire.

Finalement, c’est Villanova qui a donné la première droite avec un 5-0, puis une suite de coups pour mener 16-8 après 10 minutes. Les Couguars ne s’en remettront jamais.

« On devait juste rester soudés, et c’est une question d’attitude » explique Collin Gillepsie, l’arrière de Villanova. « C’est pour ça qu’on est fiers de nous, parce qu’on se donne à fond pendant 40 minutes. On savait que ce serait une bataille. Ils sont très bien coachés, ils se donnent à fond sur chaque possession. Ils se jettent au rebond de chaque côté. On en avait parlé, et on voulait être en mesure d’être compétitifs sur chaque possession. On avait à coeur de le faire. On veut jouer le basket de Villanova à chaque fois qu’on entre sur le terrain. »

Prochain adversaire, au Final Four, le vainqueur de la rencontre entre Kansas et Miami.