Avec un Kyrie Irving à plein temps, les Nets débutent enfin leur saison

Il avait promis de réagir si le maire de New York l’autorisait à jouer au Barclays Center, et finalement Kyrie Irving ne s’est pas présenté devant la presse. Il reste neuf matches à jouer aux Nets pour s’éviter un passage par le « play-in » et donc un premier tour très compliqué, et du côté de Brooklyn, on est soulagé de retrouver un Irving à plein temps.

« Que c’était long… » a soupiré Kevin Durant. « C’est le plus important, et pour ça qu’on est là. On sait que les perturbations font partie de notre sport, mais on essaie de les éliminer du mieux possible. Je suis heureux qu’on n’ait plus à en parler C’est bien qu’on ait pu éliminer cette énorme chose qui nous a trotté dans la tête toute la saison. Je suis content qu’on puisse passer à autre chose. »

« On n’aura plus besoin d’adapter notre cinq de départ et nos plans de jeu comme lorsque Kyrie n’était pas là »

Pour Durant, l’équipe va enfin pouvoir travailler normalement. C’est presque une présaison qui débute en cette fin de saison de régulière. Il y a neuf matches pour créer une cohésion et des automatismes.

« C’est super pour la continuité. C’est super de revenir de déplacement en sachant qu’on n’aura plus besoin d’adapter notre cinq de départ, et nos plans de jeu comme lorsque Kyrie n’était pas là. J’espère que dimanche, on profitera de davantage d’énergie de la part de nos fans pour aller chercher la victoire. »

Comme Irving ne s’est pas exprimé, c’est Durant qui se fait son porte-parole.

« Kyrie a globalement la même mentalité quelle que soit la situation » assure Durant. « Il aborde les choses de la même manière. Il n’y a pas eu de changement au niveau de ses émotions. Il savait que ce jour allait arriver. Il a simplement été patient. Nous l’avons tous été, et nous pouvons passer à autre chose. »

« On va voir qui est titulaire, et qui sort du banc, et que chaque match sera pareil »

Arrivé en février, Goran Dragic est tout aussi impatient de découvrir le potentiel de cette équipe.

« Désormais, on va avoir cette continuité. Le plus dur pour Steve (Nash), c’est d’avoir dû composer avec tellement de cinq de départ différents. C’est difficile de créer une continuité. Mais maintenant, c’est possible, et il ne reste que neuf matches. Mais c’est énorme de dire qu’on va voir qui est titulaire, et qui sort du banc, et que chaque match sera pareil. Cela va nous donner un peu plus de confiance de se dire que nos meilleurs joueurs sont là. On va essayer de gagner ces neuf matches. On peut essayer de les gagner tous. Ce serait super. On verra alors où ça nous mène, et le retour de Kyrie va nous aider à préparer les playoffs. »

Dragic est ambitieux, et ça commence par un back-to-back relevé : à Miami ce soir, et face à Charlotte dimanche. Deux adversaires que les Nets pourraient retrouver au « play-in » ou en playoffs.