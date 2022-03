Pour Stanley Johnson, la lourde défaite face aux Raptors a fait réagir les Lakers

21 à 2. Les fans des Lakers se souviennent peut-être encore des six premières minutes du jeu de leur équipe, lors de la réception des Raptors il y a dix jours. Les Californiens avaient offert un début de spectacle affligeant, laissant Scottie Barnes, Pascal Siakam et compagnie dérouler leur basket. Menés de 20 points pendant la majorité de la rencontre, ils étaient parvenus à finir sur une meilleure note pour ne s’incliner que de 11 unités.

Pour l’un des acteurs de ce naufrage collectif, Stanley Johnson (seulement 2 points ce soir-là), cette rencontre a eu un effet favorable chez les Lakers.

« Nous sommes des adultes et des professionnels donc ce n’est pas acceptable », affiche l’ailier à l’issue de la dernière défaite contre les 76ers. « Aucune équipe au monde ne devrait nous marcher dessus, et surtout pas dans les quatre ou cinq premières minutes d’un match. Quand ça devient flagrant comme ça, il faut se regarder en face, il n’y a personne d’autre à regarder. »

Et selon lui, c’est ce que les Californiens ont fait. « On s’est regardé et on s’est dit : ‘On va changer ça.’ On a mieux joué pendant ce match et depuis, on a changé et c’est ce qu’il faut faire. Personne ne va nous affronter avec moins de dureté. On a un excellent plan de jeu et de bons entraîneurs, alors on devait changer. »

Changement en termes de « niveau d’effort » et « d’attention aux détails » détaille-t-il. « Non pas qu’on ne le faisait pas avant », tient-il à préciser. « Je crois juste qu’on exécute notre jeu à un plus haut niveau qu’avant. Surtout que, dans cette ligue, ça se joue particulièrement à la marge. »

Les constats faits par Stanley Johnson n’ont pas empêché son équipe de s’incliner lourdement deux jours plus tard, sur le parquet des Wolves, avec une nouvelle mauvaise entame de rencontre. Depuis lors, les Lakers démarrent bien mieux mais n’ont gagné qu’à deux reprises sur leurs quatre derniers matches.