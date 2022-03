Le MVP de la nuit | Fallait pas vexer Devin Booker…

Il y a cinq ans, jour pour jour, Devin Booker plantait 70 points face aux Celtics. Une performance qui avait fait beaucoup jaser puisque les Suns s’étaient inclinés, et ils avaient pourtant fêté l’exploit de leur joueur, resté sur le terrain jusqu’au bout pour aller chercher ce gros carton offensif.

Cinq ans plus tard, les Suns ne font plus rire personne, et Devin Booker a célébré cet anniversaire en signant son meilleur match de la saison avec 49 points et 10 passes sur le parquet des Nuggets ! Un match plein qui coïncidait aussi avec le grand retour de Chris Paul, auteur d’un double-double pour sa reprise.

« Je pense que le retour de Chris nous donne beaucoup de confiance » estime Monty Williams. « Quant à Book, il signe l’une des meilleures performances que je l’ai vu faire depuis que je suis ici. Le fait qu’on ne parle pas de lui dans le débat sur le MVP est quelque peu ridicule. »

Tout aussi ridicule, le fait que les Nuggets aient snobé Devin Booker lors de la présentation des cinq de départ. Au moment de la présentation, c’est le visage d’Amir Coffey, des Clippers, qui est apparu derrière le nom de Devin Booker. « C’était un manque de respect, et c’était clairement volontaire » a réagi l’arrière. « Ce sont des petites blagues, mais nous avons eu le dernier mot ce soir, et c’est souvent le cas contre eux. C’est une bonne équipe mais c’est le genre de chose qui me motive. »

Le plus important, c’est que les Suns aient gagné, et qu’ils aient signé une 60e victoire ! Un chiffre rond qui leur permet de s’assurer l’avantage du terrain pendant tous les playoffs.