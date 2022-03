Les Blazers gardent encore Drew Eubanks et Kris Dunn

La fin de saison sans intérêt des Blazers, qui accumulent les gifles, permet au moins à certains de se montrer. Parmi ceux qui en profitent le plus, il y a clairement Drew Eubanks.

L’ancien intérieur des Spurs était arrivé pour prendre la place de Jusuf Nurkic, blessé, et il vient de signer un quatrième contrat de dix jours consécutifs, nous a appris ESPN, avant d’être confirmé par la franchise.

C’est une récompense logique puisque depuis deux semaines, Drew Eubanks tourne à 16 points et 9 rebonds de moyenne.

Autre joueur qui a saisi sa chance : Kris Dunn. L’ancien meneur des Bulls et des Hawks avait lui aussi signé un bail de dix jours et il a compilé 7.3 points, 5.2 passes et 2 interceptions par match dans l’Oregon. C’est suffisant pour lui offrir un second contrat de la même durée.

We have signed Kris Dunn to a second 10-day contract & Drew Eubanks to a fourth 10-day contract. Both contracts are via the NBA’s hardship exception.

