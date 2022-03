Jonathan Kuminga continue de bluffer les Warriors

Les « Baby Warriors » grandissent vite et bien, et la victoire à Miami a marqué les esprits. Privés des cadres que sont Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green mais aussi Andre Iguodala, les jeunes pousses de Golden State ont prouvé qu’ils étaient capables de se débrouiller tout seuls, et aux côtés des 30 points de Jordan Poole et des 22 points de Damion Lee, on retiendra la belle perf’ de Jonathan Kuminga.

Titulaire, le rookie compile 22 points et 5 rebonds à 9 sur 17 aux tirs, et c’est son énergie incroyable qui déteint sur tout le groupe. A l’image du premier panier des Warriors où il déborde Bam Adebayo et s’en va enfoncer Kyle Lowry.

« Jonathan a été très bon » réagit Steve Kerr. « Sa progression a été continue toute l’année. Du début de la saison jusqu’à maintenant, c’est juste fou à quel point il s’est amélioré. Il est tellement doué, tellement explosif. Il maîtrise mieux le jeu. Quand il est au poste, on peut le voir, il est plus patient. Comme beaucoup de rookies, au début de la saison, il se précipitait trop. En peu de temps, il a déjà parcouru beaucoup de chemin et il joue vraiment à un niveau élevé. »

Meilleur marqueur des Warriors à la pause avec 14 points, Kuminga aurait pu être plus influent s’il n’avait pas été limité par les fautes. Mais Kerr, justement, a apprécié sa gestion des fautes même s’il sortira pour six fautes à six minutes de la fin.

« Il est incroyablement physique, et c’est l’un des gars les plus athlétiques de la ligue »

« Il a rencontré des problèmes de fautes pendant la majeure partie du match » poursuit le coach des Warriors. « Comme il est rookie, il est plus enclin à faire des fautes que certains vétérans. Je pense que cela a été un facteur ce soir. J’ai trouvé que c’était une équipe très maline pour ça. Donc, il s’est mis dans des positions où il était susceptible de faire une faute et ce sont des choses qu’il va devoir continuer à apprendre, et il le fera. »

Doté d’un moteur incroyable, à la fois puissant et rapide, Kuminga a le potentiel physique d’un LeBron James, et quand il est lancé, c’est très difficile de l’arrêter.

« C’est évident que c’est un monstre » résume Damion Lee. « Il est incroyablement physique, et c’est l’un des gars les plus athlétiques de la ligue. Il lui suffit de repérer quand il a des gars plus petits sur lui pour prendre le dessus. Il peut dominer. Il peut aider à provoquer des fautes tôt fans le match, pour nous mettre dans le bonus de plus en plus tôt. Et puis, il faut continuer à être agressif et savoir où sont ses points forts. Il a quoi, 18 ans ? 19 ans ? Il a encore beaucoup d’années pour devenir un grand joueur. Il apprend chaque jour ce qu’il faut faire, il apprend des gars et il s’imprègne du jeu de tous les grands joueurs d’expérience que nous avons. »