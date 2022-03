Buddy Hield a offert sur un plateau la victoire aux Kings

Pour ses retrouvailles avec les Kings, plus d’un mois après son transfert vers Indiana, Buddy Hield rêvait sans doute d’un autre scénario. Pourtant, en troisième quart-temps, l’arrière avait relancé les Pacers.

Il inscrit 9 points et délivre 3 passes décisives durant ce temps fort des Pacers. Puis, dans les dernières minutes de la rencontre, les joueurs de Rick Carlisle ont encore la main sur la partie.

Après un panier de Davion Mitchell, Indiana mène ainsi toujours 109-108. Il reste moins de vingt secondes et la balle revient dans les mains de Buddy Hield, qui tente de remonter le terrain, mais face à deux défenseurs, il perd le contrôle de la balle, qui sort en touche.

« En tant que compétiteur, oui, ça fait mal, ça fait chier », déclare-t-il, sur cette balle perdue très importante. « Je suis en NBA depuis six ans, et c’est la première fois, si ma mémoire est bonne, que je perds un ballon dans les dernières secondes. Et c’est évidemment contre mon ancienne équipe. Le basket est étrange parfois. C’est la vie. »

« Désormais, je peux à nouveau jouer au basket »

Ce ballon perdu ne sera en effet pas sans conséquence car, sur leur dernière possession, les Kings ont manqué un tir primé mais Damian Jones a sauvé Sacramento, avec une claquette qui offre la victoire aux troupes d’Alvin Gentry.

« J’adore Buddy Hield », déclare le coach des Pacers. « Je suis sûr qu’il est déçu, que lui et Tyrese Haliburton auraient aimé gagner ce match. Mais c’est un professionnel, il va passer à autre chose et faire mieux. »

Cette défaite ne fera pas oublier le bon match de l’arrière (25 points) ni surtout son expérience à Indiana, qu’il estime plus épanouissante que celle en Californie.

Il faut dire que, avec les Pacers, il tourne à 18.4 points de moyenne, et tout a augmenté au niveau de ses statistiques par rapport au début de saison : ses points, ses rebonds et ses passes, mais aussi ses shoots tentés par match, sa réussite au tir ainsi que son temps de jeu.

« Je suis fier de moi-même. J’ai fait pas mal de choses dans ce match que je ne pouvais pas faire à Sacramento. Rick Carlisle croit beaucoup plus en moi et c’est ce que je voulais. Chez les Kings, j’étais le joueur qu’on mettait dans le coin, qui faisait seulement du catch-and-shoot. Ce changement a été une bonne chose pour moi. Désormais, je peux à nouveau jouer au basket. »