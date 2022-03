Elfrid Payton se fait à l’idée d’être le quatrième meneur des Suns

Surprise à la mène des Suns lors de leur déplacement ce week-end à Sacramento. Pour la première fois cette saison, Elfrid Payton avait récupéré la place de titulaire avec les absences de Chris Paul et de Cameron Payne (malade).

Le titulaire de circonstance a manqué une occasion de briller en finissant avec seulement 1 point inscrit (0/3), 4 rebonds, 2 passes et 3 ballons perdus, mais tout de même 3 interceptions et 2 contres. À défaut de convertir des tirs, ce qu’il n’a plus fait depuis quatre matches, le joueur de 28 ans récupère du temps de jeu.

Après avoir enchaîné les « DNP » plus tôt dans le mois, il a joué 18 minutes à Sacramento et autant lors du match précédent face aux Bulls. « Pour le match de Chicago, on a senti que la taille d’Elfrid nous aiderait. Et puis on a eu un peu de rythme avec lui dans ce cinq de départ d’un point de vue défensif. On l’a vu montrer des choses contre Sacramento », remarque Monty Williams.

Elfrid Payton doit se faire à l’idée : après avoir été titulaire depuis le début de sa carrière (Magic, Pelicans, Knicks), il est désormais le quatrième meneur, en comptant également Aaron Holiday, de la meilleure équipe de la ligue. D’où sa plus faible production statistique donc, avec seulement 3 points (38%), 2 rebonds et 2 passes.

« On gagne, quelque chose de spécial se passe ici. Je ne vais pas me laisser absorber par ma propre situation. L’objectif est d’obtenir la victoire à la fin du match. C’est ce sur quoi je suis vraiment concentré », assure-t-il.

Le 10e choix de la Draft 2014 considère que, malgré les chiffres, il contribue à sa façon au succès des Suns. « Que ce soit à l’entraînement pour soutenir les autres, que ce soit en jouant ponctuellement ou n’importe quel rôle, je pense avoir contribué et que je continuerai à le faire. Quel que soit le rôle réclamé, je le fais. »

Son rôle, la nuit prochaine dans le Minnesota, pourrait être d’assumer une seconde titularisation de suite car Chris Paul, un temps annoncé, ne sera finalement pas en tenue tandis que Cameron Payne vient tout juste de reprendre l’entraînement. Monty Williams avisera en conséquence : « Démarrer avec Elfrid ou Aaron ne me pose pas de problème. On a été capables de jouer les deux options selon ce qu’on pensait être utile dans le jeu. »