Chris Paul de retour dès cette semaine ?

« Je n’ai rien de nouveau concernant Chris, ni de calendrier, ni rien de ce genre », prévient Monty Williams, précisant toutefois qu’il en faisait « de plus en plus » dans sa rééducation. Le coach des Suns préfère rester prudent quant à la date potentielle du retour de Chris Paul. Victime d’une fracture du pouce, le meneur devait être sur la touche pour six à huit semaines.

Cette indisponibilité avait été évoquée le 21 février, ce qui permettait de viser un retour pour début avril. Seulement, selon The Athletic, un retour anticipé pourrait se profiler dès cette semaine. Le média américain évoque notamment le match de ce mercredi, lors du déplacement dans le Minnesota.

Rien ne presse côté Suns puisque malgré l’absence de leur général en chef, ils ont gardé le cap et semblent bien partis pour terminer à la première place de la ligue. Les joueurs de l’Arizona restent en effet sur cinq victoires de suite – la meilleure série en cours dans la ligue – et n’ont perdu que 4 de leurs 14 derniers matches depuis que « CP3 » est à l’infirmerie.

Monty Williams voit finalement d’un relatif bon œil cette blessure. « Cela rajoute de la pression sur tout le monde, mais cette pression aide à découvrir certaines choses sur l’équipe. Cam (Payne) a joué un rôle plus important. On a fait jouer différents gars au poste de meneur, de Book (Devin Booker) à Landry (Shamet), même Mikal (Bridges), Jae (Crowder) et Cam Johnson ont facilité l’attaque. Donc à l’avenir, on n’aura pas peur de faire ces choses parce que les gars ont été dans ces positions. »

Le technicien estime que chacun a pu élever son niveau de leadership pour compenser. « En même temps, on préférerait que Chris soit sur le terrain. Mais je pense que ces opportunités nous permettent de grandir collectivement. Cela m’aide à grandir en tant que coach, à essayer différentes choses pour voir si elles fonctionnent. Mais on préfère le faire revenir le plus tôt possible, car je ne veux pas passer mon temps à apprendre. Je préfère l’avoir sur le terrain. » A priori, c’est pour bientôt.