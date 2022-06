Phoenix veut sécuriser sa première place

Phoenix a finalement bien réussi à gérer la blessure de Chris Paul. Depuis l’absence de leur meneur, les Suns ont décroché 9 victoires en 13 matchs, confirmant la qualité de leur collectif cette nuit en disposant largement des Bulls (129-102) pour décrocher leur 30e succès à domicile de la saison.

Avec cette nouvelle démonstration et la défaite de Memphis à Atlanta dans le même temps, la franchise de l’Arizona affiche 57 victoires pour 14 défaites et n’a ainsi besoin que de trois victoires pour valider la première place de la conférence Ouest pour s’assurer l’avantage du terrain sur tous les playoffs, même en finale, puisqu’aucune équipe de l’Est ne peut finir avec un meilleur bilan que celui de Phoenix.

« On voit le nombre de victoires se rapprocher de 60. C’est clairement une motivation pour nous. On n’est qu’à trois matchs. On veut sécuriser la première place, on sait à quel point l’avantage du terrain est important, même quand il s’agit des Finals, on sait ce que ça peut changer. Donc il faut continuer à progresser. C’est le moment de l’année où il faut se préparer à tout ça », a déclaré Devin Booker.

Même s’il touche au but, Monty Williams essaie de ne pas se laisser distraire par cet objectif, l’essentiel étant pour l’heure de peaufiner la montée en puissance de son équipe sur le dernier mois de saison régulière avant de passer aux choses sérieuses.

Un record de franchise ?

« Je ne peux pas y penser. Ce n’est pas mon état d’esprit à l’heure actuelle. Je ne peux pas me projeter là-dessus », a-t-il confié. « Je suis vraiment concentré sur la prochaine séance vidéo, la préparation de l’entraînement du lendemain et du match contre Sacramento, voilà là où j’en suis. Gregg Popovich nous a appris ça il y a longtemps, ne pas brûler les étapes. Tu peux y penser, parce que tu es humain, mais ça s’arrête là pour moi. Je reviens vite aux fondamentaux, sur la continuité de notre programme et la préparation du jour suivant ».

Même si les Suns n’ont pas le record en tête, Devin Booker et ses coéquipiers peuvent s’emparer d’un record de franchise. Il leur faudra terminer avec 63 victoires. Pour l’instant, le record appartient aux Suns de Charles Barkley en 1993 et de Steve Nash en 2005 avec 62 victoires pour 20 défaites. Avec 80% de victoires pour l’instant, les joueurs de Monty Williams sont en avance sur les temps de passage.