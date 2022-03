Jason Kidd ne croit pas à un retour de Tim Hardaway Jr. cette saison

Opéré d’une fracture du cinquième métatarse du pied gauche le 1er février, dix jours après sa blessure, Tim Hardaway Jr. a retrouvé les parquets d’entraînement. Mais il se limite à prendre quelques shoots, sans intensité.

Comme il ne court pas encore et que la saison régulière se termine dans moins de trois semaines, son espoir de revenir en playoffs reste mince d’après Jason Kidd.

« Il en est loin », annonce le coach, en parlant de son retour, pour le Dallas Morning News. « Il n’y a pas de calendrier. Va-t-il revenir en playoffs ? Pour l’instant, je ne le pense pas. »

Jason Kidd a même répondu « probablement » quand on lui a demandé s’il faudrait attendre la saison prochaine pour revoir l’ancien arrière des Knicks sur les terrains.

Pourtant, avec dix semaines de rééducation estimée au moment de sa blessure, et sans rechute évidemment, l’arrière peut imaginer revenir mi-avril. Et les playoffs commencent le 16. Néanmoins, s’il est en tenue durant le premier tour, il n’aura alors pas joué depuis presque trois mois.

He’s not running sprints, but good to see Tim Hardaway Jr. doing “basketball stuff.” pic.twitter.com/aqqWNnSced

