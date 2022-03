Tim Hardaway Jr. espère pouvoir rejouer durant les playoffs

Si les Mavericks brillent depuis le début de l’année 2022 (20 victoires — 7 défaites), rappelons qu’ils doivent composer depuis maintenant un mois sans leur troisième meilleur marqueur, Tim Hardaway Jr. (14.2 points de moyenne).

Opéré de sa fracture du cinquième métatarse du pied gauche fin janvier, l’arrière des Mavs a entamé une véritable course contre-la-montre, puisque sa durée d’indisponibilité s’élève à environ dix semaines. Par conséquent, il n’est pas certain qu’il rejoue en 2021/22.

Pour rappel, la saison régulière se termine le 10 avril et les playoffs démarrent le 16 avril. Dans le meilleur des cas, et selon ce calendrier de convalescence de 10 semaines, Tim Hardaway Jr. reviendrait donc à la mi-avril. Soit pile à temps pour les choses sérieuses, dans l’hypothèse où Dallas se maintient évidemment dans le Top 8 de l’Ouest.

« Cette blessure met du temps à guérir, je me suis beaucoup renseigné à ce propos », explique-t-il à ce sujet, alors qu’il sera réexaminé dans un mois. « Je vais m’assurer de revenir une fois à 100%, car je ne veux surtout pas aggraver cette blessure et être absent encore plus longtemps. […] Tout ce que je peux dire, c’est que plus nous irons loin [dans la saison], plus je vais avoir de chances de revenir [cette saison]. »

Pour l’heure, certes impatient de retrouver l’entraînement puis la compétition, Tim Hardaway Jr. se contente de laisser guérir son pied, dans une botte de protection orthopédique qui ne lui facilite pas la tâche, dans la vie de tous les jours.

« J’en suis au stade où j’attends que les médecins déterminent si je peux enlever ou non ma botte de protection et commencer pour de bon ma rééducation », glisse « THJ », en proie à des douleurs à la hanche provoquées par le déséquilibre causé par cette botte orthopédique. « J’aimerais parfois me dépêcher, mais c’est comme ça. Tant que mon pied va bien, je suis content. »

Un assistant-coach de luxe pour Jason Kidd

En attendant, Tim Hardaway Jr. en profite pour rester très impliqué dans le groupe texan, lui qui était par exemple de la partie lors du « road-trip » de son équipe à l’Ouest, en sortie de All-Star Weekend.

« Ça va bien au-delà du basket, c’est de la fraternité, car ce sont mes gars », raconte-t-il, quand on lui demande pourquoi il accompagne ses coéquipiers sur la route, plutôt que de suivre sa convalescence depuis chez lui. « Je suis heureux de pouvoir être autour d’eux, de pouvoir leur parler, de pouvoir sentir l’odeur du jeu, de pouvoir entendre le ballon rebondir. »

Quant au coach des Mavericks, Jason Kidd, il se réjouit également de pouvoir compter sur un tout nouvel assistant dans son staff.

« Je l’entends se manifester pendant les temps-morts et pendant le match », livre-t-il. « Nous en avons besoin, car je ne suis pas toujours présent sur le banc, donc c’est bien qu’il puisse aider à ce niveau. »

Comme souvent, les blessures permettent aux blessés de voir le jeu sous un angle différent. Et c’est ce qui arrive justement à Tim Hardaway Jr.

« Nous avons beaucoup d’assurance », note-t-il pour conclure, concernant ces nouveautés observées depuis sa blessure. « Nous jouons dur en attaque et en défense, nous ne nous soucions pas de qui shoote, nous sommes là les uns pour les autres, tout le monde se soutient… C’est génial de voir que l’on est tous sur la même longueur d’ondes. Et ça commence avec le coach, puis ça se répercute sur Luka [Doncic] et enfin sur tout le monde. »