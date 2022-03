Tyrese Haliburton et Buddy Hield retrouvent déjà les Kings

« Ce n’est que du basket », insiste Buddy Hield, là où Tyrese Haliburton assure que son clan et lui sont « au dessus » de ça. La réception des Kings au sein du Gainbridge Fieldhouse la nuit prochaine aura malgré tout une saveur particulière pour les deux hommes.

Ces derniers retrouvent leur ancienne équipe pour la première fois depuis l’échange d’ampleur effectué le 8 février autour de Domantas Sabonis, envoyé à Sacramento.

« Il y a une dimension de compétition là-dedans, c’est certain », décrit leur entraîneur, Rick Carlisle, qui va, lui, retrouver Justin Holiday et Jeremy Lamb (touché au genou, Domantas Sabonis ne sera pas du voyage). « Buddy a joué là-bas pendant de nombreuses années et Ty y a été pendant deux saisons très intenses. Donc ils sont tous les deux très liés à la franchise. »

« Je suis vraiment impatient. J’ai hâte d’être sur le terrain, de les affronter et de voir des visages familiers. Ça va être un bon moment », s’imagine Tyrese Haliburton, par exemple très heureux de recroiser la route de Rico Hines, un assistant coach de son ancienne équipe.

Une plus grande opportunité qu’à Sacramento

« Dès que je suis arrivé, il m’a pris sous son aile. On a une relation très, très spéciale, on se parle tous les jours. Il est pour beaucoup dans le joueur que je suis devenu. Il m’envoie encore des SMS après chaque match. C’est drôle parce que je peux être frustré sur le terrain, et il peut m’envoyer un texto pour me dire : ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?’. Je ne sais pas comment il le sait, il peut le voir sur mon visage. »

Malgré les connexions encore existantes, les deux hommes ont conscience que leur départ de Sacramento a été bénéfique jusqu’ici, au moins sur le plan personnel. Le meneur a fait grimper ses pourcentages d’adresse et augmenter son rendement statistique à 17 points et 9 passes. Idem pour son partenaire à l’arrière, redevenu titulaire à plein temps qui a retrouvé une moyenne de points (18) digne de ses meilleures années à Sacramento.

Fait plus surprenant concernant Buddy Hield, ses moyennes aux rebonds (5) et surtout à la passe (5) n’ont jamais été aussi élevées en carrière. « Différent style de jeu, différente opportunité », explique-t-il au sujet de ses progrès à la création. « Rick m’a donné une plus grande opportunité qu’à Sacramento, ce qui m’a aidé à le montrer. Quand je voulais (faire plus avec le ballon), (les Kings) voulaient juste que je fasse du ‘catch-and-shoot’ dans le corner. Je peux maintenant montrer ce que je peux faire, être libre et rejouer du basket plaisir. »

Malheureusement pour son coéquipier et lui, cette sensation ne s’est pas vraiment traduite en victoires jusqu’ici. En 16 rencontres avec les Pacers, ces derniers n’ont gagné qu’à 6 reprises. Le bilan des Kings depuis le transfert ? 5 victoires en 17 matches…