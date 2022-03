Même le Magic domine les Warriors…

Sans Steph Curry, les Warriors ne sont évidemment pas la même équipe… Et c’est encore plus vrai lorsque ses coéquipiers manquent d’envie. Certes, c’est la dernière ligne droite et ils sont pratiquement assurés de terminer 3e de la Conférence Ouest mais perdre contre l’une des pires équipes de la ligue fait tâche.

Le début de match des Warriors est ainsi manqué. Maladroits, Klay Thompson et sa bande souffrent aussi défensivement. Cole Anthony fait parler sa fougue offensive et score très facilement. Il est imité par Franz Wagner et Wendell Carter Jr. Les trois jeunes permettent à Orlando de dominer ce premier acte assez facilement. Vexés, les Californiens tentent de montrer autre chose… Ils peuvent compter sur un Jonathan Kuminga déterminé, et le rookie score 10 points dans le quart-temps pour permettre à sa formation de limiter les dégâts (46-38).

Steve Kerr va-t-il trouver les mots pour motiver ses troupes ? En tout cas, ses joueurs semblent plus adroits à 3-points. C’est l’heure du fameux 3e quart-temps des Warriors. Et tout part d’une défense plus agressive. Guidé par le boss Draymond Green, Golden State fait déjouer le Magic qui n’arrive plus à scorer. En attaque, la balle circule et Klay Thompson, Jordan Poole ou Andrew Wiggins allument à 3-points. Ça tombe de partout sur la tête des Floridiens. Trente-neuf points inscrits dans ce 3e acte par les Warriors, et Orlando est dans les cordes.

D’autant que Jordan Poole continue son festival et tout semble aller pour le mieux pour Golden State. Sauf que le moindre relâchement se paie cash… En moins de cinq minutes, Golden State va encaisser un 13-0 face aux remplaçants, emmenés par un très bon Chuma Okeke.

Son activité est bonne et il trouve parfaitement Wendell Carter Jr. poste haut, Orlando est de nouveau devant au score (88-86). La fin de match est folle, c’est d’abord Andrew Wiggins à 3-points dans le corner qui remet son équipe devant au score, mais Mo Bamba décalé par Cole Anthony lui répond.

Le ballon est dans les mains de Jordan Poole qui rate son lay up et offre à Orlando la balle de match. Trouvé à 3-points, Wagner est touché au moment de son tir par Klay Thompson. Le jeune Allemand ne tremble pas sur la ligne des lancers francs, et donne un avantage définitif à son équipe. Une belle victoire pour le Magic !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un potentiel prometteur. Porté par des jeunes joueurs talentueux, Orlando a régalé. Certes, ils ont un peu craqué dans le 3e acte, mais ils ont trouvé la force mentale par la suite de revenir. Wagner (20 ans) termine à 18 points, Wendell Carter Jr (22 ans) termine à 19 points et Cole Anthony (21 ans) à 14 points… En prime, Jamahl Mosley est parvenu à créer une identité défensive, et c’est très visible depuis la coupure du All-Star Game.

– Golden State a joué un quart-temps. Draymond Green a raison, l’excuse de l’absence de Stephen Curry ne tient pas la route. Golden State n’a pas défendu et a joué son jeu seulement 12 minutes. Lors d’un 3e acte où ils ont pris feu à 3-points à la suite d’actions construites afin de trouver un tir ouvert. Mais lors du dernier quart-temps, ils sont retombés dans leurs travers et ont stoppé leur défense agressive. Résultat ? Défaite et des doutes qui peuvent s’installer.

TOPS/FLOPS

✅ Franz Wagner. Quand il se présente sur la ligne des lancers-francs, l’Allemand a dû penser à son match il y a quelques semaines face aux Sixers où il avait manqué ses lancers de la gagne. Ce soir, après avoir été touché par Klay Thompson, il n’a pas tremblé. Derrière, il s’envole au dunk, montrant toute son intelligence de jeu pour partir dans le dos. À 20 ans, c’est une très bonne pioche d’Orlando.

✅ Wendell Carter Jr. Il s’affirme comme un leader de cette équipe par sa régularité et son efficacité. Capable de cartons en attaque, il est aussi précieux en défense et aux rebonds. Ce soir, il avait un client en face et il a montré de belles choses. Face à Draymond Green, il ne s’est pas laissé faire et termine la rencontre avec 19 points et 8 rebonds. Pour Orlando, c’est précieux d’avoir un joueur capable de s’écarter mais aussi de scorer poste haut ou dans la raquette.

✅ Jordan Poole. C’est le seul Warrior qui surnage. Meneur titulaire, il a montré toutes ses aptitudes offensives. Comme son équipe, il a pris feu à 3-points dans le 3e quart-temps. Alors certes, il a beaucoup tiré (9/23 aux tirs dont 5/13 à 3-points) mais c’était le plus dangereux, voire le plus motivé.

⛔Andrew Wiggins/Klay Thompson. En l’absence de Stephen Curry, ce sont eux qui doivent prendre le relais. Ils sont All-Stars et ils ont le potentiel pour tirer l’équipe vers le haut. Ce soir, ils étaient à côté de leurs baskets en attaque : 11 sur 35 aux tirs pour le duo…

LA SUITE

Orlando (20-53) : back-to-back du côté d’OKC

Golden State (47-25) : back-to-back à Miami