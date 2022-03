Un nouveau coloris détonnant pour la Nike Air Zoom GT Jump

Aperçue aux pieds de Nikola Jokic ces derniers mois, la Nike Air Zoom GT Jump est le dernier petit bijou de Nike récemment sorti pour boucler la série « Greater Than » en trois actes, après la GT Cut et la GT Run.

L’accent a été mis sur le confort avec une semelle particulièrement travaillée, dotée d’un système Zoom Air empilé, un Zoom Air Strobel sur toute la longueur et une couche utilisant la technologie Pebax pour mêler légèreté et réactivité.

Pour le coloris, on reste sur le ton des modèles précédents, avec un style original, entre le gris et le noir contrasté par cette empeigne maillée aux tons plus clairs, en orange et vert, et une belle partie de la semelle en marron clair pour compléter l’ensemble.

La version « Chaos » de la Nike Air Zoom GT Jump, vendue à 195 euros, pourrait être commercialisée dans les semaines à venir.

