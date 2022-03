D.J. Augustin, le nouveau sniper maison des Lakers

Si LeBron James a encore cartonné lors de son traditionnel déplacement annuel à Cleveland (38 points, 11 rebonds et 12 passes), il n’a pas été le seul à briller pour les Lakers.

D’un côté, Russell Westbrook a confirmé sa montée en puissance, avec une troisième sortie consécutive à plus de 20 points (avec également 11 passes décisives). De l’autre, D.J. Augustin a fait parler la poudre en provenance du banc : 20 points, à 7/7 aux tirs, dont 6/6 à 3-pts !

Adoubé par LeBron James

Un coup de chaud pour le moins inattendu, mais qui est arrivé à point nommé pour les « Purple & Gold », d’abord malmenés par les Cavaliers, avant de parvenir à en prendre la mesure, au fil de la rencontre.

« Je crois que l’on va désormais s’attendre à ce qu’il re-fasse des matchs à 100% de réussite au shoot, car il nous a montré qu’il en était capable. Il n’a plus le droit de rater le moindre tir maintenant », plaisantait après coup son coach, Frank Vogel, qui l’a déjà eu sous ses ordres à Indianapolis, en 2012/13, puis à Orlando, entre 2016 et 2018.

À l’entrée en jeu de D.J. Augustin dans le premier quart-temps, les Lakers étaient menés d’une dizaine de points, sans réussir à régler la mire de loin. Mais le meneur de 34 ans n’a pas tardé à trouver la faille derrière l’arc, à trois reprises, sur des services de LeBron James et Carmelo Anthony. Suffisant pour relancer peu à peu son équipe.

« Je me suis toujours épanoui dans ma carrière avec des shooteurs [autour de moi] et D.J. [Augustin] est un shooteur. C’est un immense shooteur et, dès que je le vois bénéficier d’une petite ouverture, je vais faire en sorte de le trouver », confiait justement LeBron James, en interview d’après-match.

En pleine confiance, D.J. Augustin a donc joué les étincelles en sortie de banc, dégainant sans se poser de question à chaque fois qu’il recevait la balle et disposait d’un minimum d’espace. Des situations évidemment rendues possibles par les simples présences à ses côtés de LeBron James et Russell Westbrook…

« Ils nous permettent d’être généralement ouverts, pour des situations de catch-and-shoot ou pour renverser le jeu différemment. Je ne dirais pas que c’est simple, mais notre travail est quand même assez facile [grâce à eux] », soulignait à ce sujet l’ancien joueur du Magic et des Bobcats.

Un ajustement malin, qui répondait à un manque

Avec un joli 50% de réussite à 3-pts depuis son arrivée à Los Angeles, début mars (en plus de trois tentatives par rencontre), D.J. Augustin s’éclate au sein de sa nouvelle équipe. Même si les critiques ne cessent d’affluer en direction de cette franchise, que beaucoup imaginaient au sommet de la conférence Ouest, à l’automne dernier…

« Avant d’arriver ici, je n’y prêtais pas forcément attention [aux critiques extérieures, ndlr], car j’étais avec une autre équipe », reconnaissait-il avant tout. « Nous avons la sensation d’être une grande équipe et de pouvoir accomplir quelque chose de spécial, comme réussir une série de victoires, aller en playoffs ou faire un long parcours en playoffs. Mais tant que nous avons confiance en nous et en nos coéquipiers, nous ne prêtons pas attention à ce que disent les autres. »

Vétéran accompli et respecté, grâce à ses 14 saisons d’ancienneté dans la ligue, D.J. Augustin possède une belle carte à jouer dans la rotation des Lakers, en relais de Russell Westbrook.

Pour l’heure, sa qualité de shoot et sa capacité à organiser le jeu lui permettent en tout cas de se démarquer par rapport à Avery Bradley ou Talen Horton-Tucker, en proie à des problèmes de régularité, alors que Kendrick Nunn n’a de son côté toujours pas foulé les parquets en 2021/22.