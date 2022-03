Le MVP de la nuit | LeBron James vit « les meilleurs moments de sa vie »

Même s’il répète qu’il n’est pas de Cleveland, mais bien d’Akron, LeBron James était le régional de l’étape cette nuit puisque les Lakers se rendaient au Rocket Mortgage Fieldhouse. Une salle où il a signé ses plus grands exploits, et cette nuit, il y a célébré sa 2e place au classement des meilleures marqueurs de l’histoire par l’un de ses meilleurs matches de la saison : 38 points, 12 passes et 11 rebonds ! Le tout avec la victoire, et c’est plutôt rare ces derniers temps…

« Je vis littéralement les meilleurs moments de ma vie en ce moment » lâche-t-il. « Le basket est quelque chose de si beau« . Beau comme ce dunk qu’il écrase sur son ami Kevin Love !

« Les mots me manquent. Je ne sais plus quoi dire » enchaine Frank Vogel. « Il a tout contrôlé, il a réussi un dunk d’exception sur un ancien coéquipier, un ami, et je suis sûr qu’il a adoré ça et on en parlera. Quelle soirée de dingue ! »

Un gros « poster dunk » sur son ami Kevin Love

Justement, ce gros pétard sur Kevin Love qui en tombe sur les fesses. Qu’en pense LeBron ?

« Pour être honnête, j’ai détesté le fait que ce soit sur lui » réagit LeBron James à propos de ce dunk. « C’est mon pote. C’est mon frère. J’espère qu’il m’invitera toujours à son mariage. Ce n’est même pas dans les plus beaux dunks de ma carrière, donc je l’enlève. K-Love, je t’aime et je l’enlève ! J’espère que je pourrai enlever ces deux points puisqu’on gagne tout de même le match de neuf points. »

Blague à part, cela reste exceptionnel de voir un joueur de 37 ans évoluer à un tel niveau. C’est sans équivalent dans l’histoire de la NBA. Et puis, c’est à Cleveland. Il a été accueilli comme un « King » et on l’a vu distribuer les bises à son ancien public. Une vraie communion.

« Ils ont quasiment vu toute ma carrière… Qu’ils m’aient vu ou entendu parler de moi… Qui est ce gamin de 9, 10, 11 ou 12 ans qui joue à 40 minutes au sud de la ville ? Qui est ce gamin appelé LeBron ? Et ils venaient de Cleveland en voiture pour me voir jouer, ou alors ils venaient me voir quand je venais à Cleveland pour des tournois AAU ou au lycée. Cela fait quasiment 30 ans qu’ils me voient jouer ».

Du titre au plaisir…

Cette nuit, les Lakers ont gagné, et c’est une habitude pour LeBron James de gagner face aux Cavaliers. Son bilan face à Cleveland ? 17 victoires – 1 défaite ! Mais… ses Lakers vivent une saison médiocre, et lui ne veut pas en entendre parler.

« Je me fous de ce qu’on raconte sur notre équipe. À ce stade de ma carrière, je ne veux pas tomber là-dedans. Je ne lis rien, je n’écoute pas trop de trucs… Rien de tout ça m’importe car je m’éclate à jouer au basket ! »

Au fil des semaines et des défaites, LeBron James a changé de cap. Il ne parle plus de titre, mais simplement de plaisir. À condition que son genou tienne…

« Je vais jouer avec beaucoup de passion, beaucoup d’énergie, donner à mes coéquipiers ce qu’ils méritent, ce dont ils ont besoin et comme je l’ai dit pour le reste de la saison, j’espère pouvoir jouer sans blessure » conclut-il. « Clairement je dois composer avec quelques blessures en ce moment, mais je m’en occupe, on s’en occupe et c’est tout ce qui compte. On donne tout sur le terrain et on contrôle ce qu’on peut contrôler et on ne s’inquiète pas de ce qu’on ne peut pas contrôler. C’est juste mon état d’esprit. »