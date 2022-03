March Madness | En puissance, Duke écarte Michigan State pour se hisser au Sweet Sixteen

Mike Krzyzewski repousse encore l’heure de la retraite. Alors que Duke était opposé au Michigan State de Tom Izzo au deuxième tour de la région Ouest, le légendaire entraîneur des Blue Devils a vu ses protégés faire la différence dans le « money time », profitant de leur avantage de puissance pour faire la décision (85-76).

Pourtant, ce fut loin d’être simple face aux Spartans, portés par Gabe Brown (18 points au final) en première mi-temps. Paolo Banchero fait déjà parler ses épaules mais Michigan State s’accroche (39-35) à la pause.

On pense que Duke a mis la main sur le match pour de bon au retour des vestiaires, en prenant 9 points d’avance (46-37) mais Marcus Bingham Jr. remet le couvercle sur les ratés de ses camarades, Michigan State parvient à surprendre le repli défensif adversaire et reste finalement tant bien que mal dans la rencontre.

Les Spartans sont pourtant bousculés à chaque fois que les Blue Devils attaquent le cercle, le déficit de puissance étant clair, mais malgré le placement de Mark Williams (15 poitns, 8 rebonds, 5 contres), Duke n’arrive pas à se dépêtrer de son adversaire. Et comme AJ Griffin se tourne la cheville et que Paolo Banchero se met à hésiter sur chaque choix, les joueurs de Tom Izzo passent devant et prennent même cinq points d’avance (65-70).

Mais l’impact de Paolo Banchero va finalement faire la différence, alors que Duke finit le match sur un 20-6. L’ailier fort martèle ses opposants et avec quelques paniers précieux de Jeremy Roach et Wendell Moore Jr, il permet à son équipe de reprendre le contrôle du match pour se sortir du piège adverse (85-76).

Mike Krzyzewski peut esquisser un rare et timide sourire avant d’aller saluer Tom Izzo, il est encore qualifié pour le Sweet Sixteen, où il retrouvera le vainqueur du match entre Texas Tech et Notre Dame.