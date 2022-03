Seth Curry vraiment indispensable aux Nets

Puisque Kyrie Irving n’est toujours pas autorisé à jouer à New York et que Ben Simmons n’est pas en mesure de s’entraîner, les Nets ont absolument besoin de Seth Curry pour épauler Kevin Durant en attaque. Son retour de blessure vendredi a fait le plus grand bien face aux Blazers puisqu’il a terminé la rencontre avec 27 points en 38 minutes avec un beau 7 sur 11 à 3-points.

« J’ai regardé les derniers matches, et la manière avec laquelle les adversaires défendaient sur Kevin, avec deux, trois joueurs sur lui, quel que soit l’endroit » raconte le frère de Stephen. « C’est mon boulot d’être agressif et de mettre des tirs quand j’entre sur le terrain. Et comme je l’ai déjà dit, d’essayer de créer de l’espace pour lui, de lui simplifier les choses. On ne devrait pas pouvoir envoyer deux, trois gars sur un joueur pendant tout un match sans se faire punir. On en a bien profité vendredi. »

17 points de moyenne à Brooklyn

Avec Curry à ses côtés, Durant a pu effectivement profiter de davantage de liberté, et il a aussi pu ressortir les ballons sur un shooteur fiable, et ça change tout à Brooklyn.

« C’était énorme… Il termine avec 27 points à 9 sur 14 aux tirs, et il est efficace de tous les endroits du terrain » souligne Durant. « On en avait besoin, et c’est bien qu’il soit de retour. Il avait manqué quelques matches à cause de sa cheville, mais je suis heureux qu’il aille mieux et qu’il soit en mesure de jouer. On avait besoin de tous ses points. »

Avec les Nets, Curry tourne à près de 17 points de moyenne avec un superbe 48% à 3-points. Il n’a jamais été aussi efficace en carrière, et les présences de scoreur comme Durant et Irving lui offrent beaucoup d’opportunités.

« C’est vraiment un très bon joueur » résume Steve Nash. « C’est un shooteur de premier plan qui peut scorer après une passe, qui peut gérer le pick-and-roll et il est très intelligent. Il apporte beaucoup à notre équipe. »